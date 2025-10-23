Σαββόπουλος: Το πασίγνωστο τραγούδι του που δεν είπε τελικά ο Καζαντζίδης

Η σχέση του Διονύση Σαββόπουλου με τον Στέλιο Καζαντζίδη αποτελεί ένα από τα ενδιαφέροντα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης, στη μακρά και πολυκύμαντη πορεία του στη δισκογραφία, ηχογράφησε -παρά τις μεγάλες περιόδους αποχής του από τη μουσική- σχεδόν χίλια τραγούδια. Τα περισσότερα φέρουν την υπογραφή κορυφαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ πλαισιώθηκαν από σπουδαίους μουσικούς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη "Στέλιος Καζαντζίδης – Αφιέρωμα" (εκδόσεις Οδός Πανός), όπου περιγράφει με συγκίνηση τη δική του σχέση με τον θρύλο του λαϊκού τραγουδιού.