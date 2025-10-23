Σαββόπουλος: Το πασίγνωστο τραγούδι του που δεν είπε τελικά ο Καζαντζίδης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη "Στέλιος Καζαντζίδης – Αφιέρωμα" (εκδόσεις Οδός Πανός), όπου περιγράφει με συγκίνηση τη δική του σχέση με τον θρύλο του λαϊκού τραγουδιού.
Η σχέση του Διονύση Σαββόπουλου με τον Στέλιο Καζαντζίδη αποτελεί ένα από τα ενδιαφέροντα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής ιστορίας.
Ο Στέλιος Καζαντζίδης, στη μακρά και πολυκύμαντη πορεία του στη δισκογραφία, ηχογράφησε -παρά τις μεγάλες περιόδους αποχής του από τη μουσική- σχεδόν χίλια τραγούδια. Τα περισσότερα φέρουν την υπογραφή κορυφαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ πλαισιώθηκαν από σπουδαίους μουσικούς.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη "Στέλιος Καζαντζίδης – Αφιέρωμα" (εκδόσεις Οδός Πανός), όπου περιγράφει με συγκίνηση τη δική του σχέση με τον θρύλο του λαϊκού τραγουδιού.
Λέει χαρακτηριστικά ο Σαββόπουλος:
"Ήθελα πολύ να πει το τραγούδι μου "Σαν βγω απ’ αυτή τη φυλακή”. Τον γνώρισα, βρεθήκαμε στο Μεγάλο Πεύκο. Κι έγινε ολόκληρη ιστορία για να καταλήξουμε. Ετσι ήταν οι λαϊκοί οι παλιότεροι. Θυμάμαι τι έγινε όταν έδωσα στον Μιχάλη Μενιδιάτη το τραγούδι "Λαϊκός τραγουδιστής”, που λέει "όμως, τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά”, για την ταινία "Happy Day” του Βούλγαρη. Μαζεύτηκαν τότε ο Μενιδιάτης, ο αδερφός του, μαζί με τις γυναίκες τους και με τον Άκη Πάνου, το κουβεντιάσανε, για να αποφανθεί ο Άκης Πάνου, ο οποίος έδωσε εντέλει το οκέι και το είπε ο Μενιδιάτης το τραγούδι. Έτσι και με τον Στέλιο. Ενώ το συζητήσαμε, το δοκιμάσαμε, το ετοιμάσαμε σε πρόβα με την κιθάρα – μάλιστα μου λέει, "εσύ την έφτιαξες αυτή την κιθάρα, μπράβο”, νόμιζε ότι φτιάχνω και την κιθάρα που παίζω – μαγειρεύτηκε πολύ για να παρθεί η απόφαση. Τελικά με διάφορες προφάσεις δεν ήρθε στο ραντεβού. Μέσα μου το περίμενα, ήξερα ότι δεν θα το πει ο Στέλιος, δεν ήθελε, το φοβόταν το τραγούδι, τα λόγια του".
