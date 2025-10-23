Back to Top
Πάτρα: Δύο ανήλικοι έκλεψαν κινητό από άνδρα μέσα σε συρμό του ΟΣΕ

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν στην Πάτρα αφού έκλεψαν κινητό τηλέφωνο από επιβάτη τρένου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ανήλικοι ηλικίας 13 και 12 ετών, διότι ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο ημεδαπού άνδρα από συρμό του ΟΣΕ. Στην κατοχή των ανηλίκων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο και διαπίστωσαν ότι δεν είχαν προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Σε βάρος των γονέων τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

