Καλάβρυτα: Μαζική κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία και τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο

Στις 12.30 το μεσημέρι και στις 4 το απόγευμα
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή απευθύνει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων προς επαγγελματίες, κατοίκους και φορείς της περιοχής, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30 μ.μ., στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.
Στόχος της δράσης είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος όλων σε ποιοτική και προσβάσιμη δημόσια υγεία, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η κατάσταση στις δομές υγείας της περιοχής απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη.
Αμέσως μετά την κινητοποίηση, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν σε σύσκεψη – ανοικτή συγκέντρωση στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων, στις 16:00, με θέμα:
«Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».
Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, ένα εμβληματικό έργο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον τουρισμό και την ταυτότητα των Καλαβρύτων, κινδυνεύει – όπως επισημαίνει ο Σύλλογος – να οδηγηθεί σε σταδιακή απαξίωση και πλήρη διακοπή δρομολογίων.
Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής ενώνουν τη φωνή τους διεκδικώντας:
Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.
Άμεσες παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αξιοποίησή του.
Την προστασία της ιστορικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.
Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων «Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή κάθε αγώνα για την προστασία και πρόοδο της περιοχής μας».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr