Καλάβρυτα: Μαζική κινητοποίηση για τη δημόσια υγεία και τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή απευθύνει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων προς επαγγελματίες, κατοίκους και φορείς της περιοχής, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30 μ.μ., στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Στόχος της δράσης είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος όλων σε ποιοτική και προσβάσιμη δημόσια υγεία, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η κατάσταση στις δομές υγείας της περιοχής απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη.

Αμέσως μετά την κινητοποίηση, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν σε σύσκεψη – ανοικτή συγκέντρωση στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων, στις 16:00, με θέμα:

«Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, ένα εμβληματικό έργο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον τουρισμό και την ταυτότητα των Καλαβρύτων, κινδυνεύει – όπως επισημαίνει ο Σύλλογος – να οδηγηθεί σε σταδιακή απαξίωση και πλήρη διακοπή δρομολογίων.

Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής ενώνουν τη φωνή τους διεκδικώντας:

Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.

Άμεσες παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αξιοποίησή του.

Την προστασία της ιστορικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.

Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων «Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή κάθε αγώνα για την προστασία και πρόοδο της περιοχής μας».