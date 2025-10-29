Άκης Σακελλαρίου για την περιπέτεια της υγείας του: Έμεινα δέκα μέρες στην εντατική

Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του αλλά και για τις αναμνήσεις του από τη Νέα Υόρκη μίλησε ο Άκης Σακελλαρίου.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο και σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον οδήγησε για δέκα ολόκληρες ημέρες στην εντατική, ενώ η συνολική του ταλαιπωρία κράτησε περίπου ενάμιση μήνα. Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή λειτούργησε για εκείνον ως ένα ισχυρό καμπανάκι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Η ταλαιπωρία με την υγεία μου κράτησε περίπου 1-1,5 μήνα. Έμεινα δέκα μέρες στην εντατική και ευτυχώς δεν μου έχει αφήσει τίποτα. Από τότε ξεκίνησα να κάνω τα πάντα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κάνει απολύτως τίποτα, δεν είχα μπει καν σε νοσοκομείο. Τώρα κάνω τις εξετάσεις μου. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι το σώμα σου… Αυτό που έπαθα είναι παρεμφερές με την πανδημία».