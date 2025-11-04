People: Ο ηθοποιός Τζόναθαν Μπέιλι είναι «ο πιο σέξι άνδρας» για το 2025

Τις καρδιές του κοινού έχει καταφέρει να κλέψει ο ηθοποιός Τζόναθαν Μπέιλι, όχι μόνο με το ταλέντο του στην υποκριτική τέχνη αλλά και με την ακαταμάχητη γοητεία του.

Ο 37χρονος καλλιτέχνης ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως «ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας» για το 2025.

Ο Άγγλος ηθοποιός έγινε ακόμα πιο δημοφιλής από τον ρόλο του στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked» και πρόσφατα τίμησε τον τίτλο του πιο «σέξι άνδρα» της χρονιάς που το δόθηκε. Έτσι ο Τζόναθαν Μπέιλι και ο σκύλος του Μπένσον φωτογραφήθηκαν για το περιοδικό People’s «Sexiest man alive».

Ο Τζόναθαν Μπέιλι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γουόλινγκφορντ του Όξφορντσαϊρ της Αγγλίας. Είναι Βρετανός ηθοποιός και έχει ξεκινήσει την καριέρα του στο θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών της Royal Shakespeare Company και του West End του Λονδίνου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει αγαπηθεί ως Λόρδος Άντονι στο «Μπρίτζερτον» και έχει κερδίσει μια υποψηφιότητα για Emmy για τον ρόλο του ως κρυφός υπάλληλος του Κογκρέσου στη σειρά του «Showtime, Fellow Travelers».

Το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη έγινε το 2024, όταν ο Τζόναθαν Μπέιλι υποδύεται τον Πρίγκιπα Φιγιέρο στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked» και ακολούθησαν κι άλλες επιτυχίες όπως η ταινία «Jurassic World: Rebirth».

Πριν από την ταινία «Wicked: For Good», που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου, ο «Τζόνο», όπως τον αποκαλούν οι στενοί του φίλοι, απολαμβάνει μερικές εβδομάδες ηρεμίας.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι μίλησε στο People για τον τίτλο που κατέκτησε, αναφέροντας: «Είναι τεράστια τιμή. Προφανώς είμαι απίστευτα κολακευμένος. Και είναι εντελώς παράλογο! Ήταν μυστικό, οπότε ανυπομονώ να το μάθουν κάποιοι φίλοι και συγγενείς. Νομίζω ότι πολλοί από τους φίλους μου θα γίνουν έξαλλοι που δεν τους το έχω πει. Και μετά απλώς θα ουρλιάζουν από χαρά. Με έχουν δει να μεγαλώνω. Πίσω από τη “μάσκα” του σέξι άνδρα κρύβονται άλλες αλήθειες που γνωρίζουν και έχουν γίνει μάρτυρες. Ξέρουν τα μυστικά μου».

«Ως παιδί ήμουν πραγματικά ενθουσιώδης, ίσως αρκετά ενοχλητικό. Δύσκολα ηρεμούσα. Δεν νομίζω ότι ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου τόσο σέξι μεγαλώνοντας» πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Άρχισαν να νιώθω άνετα με τον εαυτό μου μεγαλώνοντας. Σε διάφορες στιγμές της ζωής μου έχω σκεφτεί “Έχω αυτό”, κάτι που μερικές φορές συνοδεύεται από μια βαθιά έξαρση φόβου και αυτοαμφιβολίας. Όταν ήμουν πολύ μικρός, ήμουν πολύ σίγουρος για το ποιος ήμουν και ίσως το έχασα αυτό καθώς μεγάλωνα. Όλοι προσπαθούμε κάπως να επιστρέψουμε στην αρχή, έτσι δεν είναι;», εξομολογήθηκε ακόμα στο People.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός Τζόναθαν Μπέιλι έχει μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του και είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που ανακηρύχθηκε ως ο «πιο σέξι άνδρας εν ζωή» από το περιοδικό People για το 2025.