Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψαν γιατί δεν παντρεύτηκαν

Αποκαλύψεις για τον σοβαρό δεσμό που διατηρούσαν στο παρελθόν έκαναν ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου κι εξομολογήθηκαν δημοσίως τους τους λόγους που τους οδήγησαν στον χωρισμό, λίγο καιρό πριν από τον γάμο τους.

Οι δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες ήταν καλεσμένοι το βράδυ της Δευτέρας (03.11.2025) στην εκπομπή «The 2Night Show» και με αφορμή τη συνεργασία τους φέτος τον χειμώνα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο μίλησαν για τη γνωριμία και τον μεγάλο έρωτα που έζησαν. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου θα συνεργαστούν μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.

«Όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με τον Λευτέρη είχαμε μεγάλη επιτυχία, διότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας», δήλωσε για τη χημεία τους στην πίστα η Άντζελα Δημητρίου.

«Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλοι την οικογένεια τους.

Η οικογένεια φοβάται μη χάσει το “χρυσό” φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μη χάσουν… Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας», εξομολογήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Έχασα τον πατέρα μου πολύ μικρός και ενώ αγαπούσα την Άντζελα φοβόντουσαν μη φύγω από το σπίτι και χάσουν την κότα με τα χρυσά αυγά. Πρώτη φορά είδα την Άντζελα το 1971 στα “Ξημερώματα”. Πάντα μου άρεσε η Άντζελα αλλά έλεγα “σιγά μην κοιτάξει αυτή εμένα”. Η Άντζελα γίνεται γκέισα για έναν άντρα, θέλει να τον έχει ευτυχισμένο. Ο έρωτας ήρθε 1981 – 82. Με την Άντζελα ήμασταν 4 χρόνια μαζί, τρελά ερωτευμένοι και 2 χρόνια χωρισμένοι, αλλά ο ένας ήταν για τον άλλον», πρόσθεσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

«Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ», παραδέχτηκε με τη σειρά της η Άντζελα Δημητρίου, προσθέτοντας: «Θα είχαμε και παιδάκια με τον Λευτέρη».

«Είχαμε δύο κακές στιγμές, γιατί πάντα επενέβαιναν οι γονείς, γιατί κάναμε καριέρες», πρόσθεσε ο Λευτέρης Πανταζής.

Αμέσως μετά η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση της με τη μητέρα της που ήτα καθοριστική για την προσωπική της ζωή.

«Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα από τη Θήβα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε κι έναν μήνα. Όλες οι σχέσεις μου την πειράζανε. Ήθελε να με έχει κοντά της, στο σπίτι. Ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου και δε με άφηναν. Μου έλεγαν ότι έχω υποχρέωση στα αδέλφια μου. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μητέρας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή. Όταν η μαμά μου ήταν στα τελευταία της μου είπε να βρω έναν άνθρωπο για να μην είναι μόνη μου, πλέον όμως συνήθισα να είμαι μόνη μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.