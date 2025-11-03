Κέιτ Μπλάνσετ: Στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick»

Μετά την «Οδύσσεια», το Χόλιγουντ έρχεται ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Μεσσηνία. Λίγους μόλις μήνες μετά τα γυρίσματα του Κρίστοφερ Νόλαν, η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζεται να βρεθεί στην Καρδαμύλη για τις ανάγκες της νέας διεθνούς παραγωγής «Sweetsick».

Η νέα ταινία, μια δημιουργία της ελληνικής εταιρείας Heretic σε σενάριο της Alice Birch, θα ξεκινήσει γυρίσματα στη Μεσσηνία από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews. Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου- Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το φινάλε της ταινίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαδραματιστεί μέσα στη Μάνη, με τη σκηνή να χαρακτηρίζεται ως «κάθαρση και επιστροφή στις ρίζες». Στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη, με τη Μεσσηνιακή ακτογραμμή να πρωταγωνιστεί.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα συνεργεία προετοιμάζονται πυρετωδώς. Χώροι στάθμευσης και εξοπλισμού έχουν οριστεί στον παραλιακό δρόμο της Καρδαμύλης και στην Παλιά Καρδαμύλη, με αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Στο Instagram έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες από τις προετοιμασίες, δείχνοντας τα συνεργεία να στήνουν φώτα και κάμερες στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα.