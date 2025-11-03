Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Τι απάντησε σε ερώτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στην Ελλάδα πέρασε το Σαββατοκύριακο ο θρύλος των Rolling Stones

Τα Χανιά επισκέφτηκε ο θρύλος της ροκ μουσικής και των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ.

Ο ίδιος έδειξε ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι των Χανίων όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή.

Μάλιστα, μιλώντας στο zarpanews.gr, δήλωσε ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Ερωτώμενος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με την αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο «ροζ δείπνο» στο Βρετανικό Μουσείο, είπε χιουμοριστικά «They are still there» (Είναι ακόμα εκεί). Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι θα έπρεπε να επιστραφούν τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα, απάντησε: «I have no opinion» (Δεν έχω γνώμη).

Μικ Τζάγκερ Rolling Stones Γλυπτά Παρθενώνα Χανιά Κρήτη

