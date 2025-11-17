Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την Ελλάδα: «Αγαπώ τη νυχτερινή ζωή, το φαγητό, τους ανθρώπους και την κουλτούρα»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εδώ και λίγες ημέρες έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και δείχνει να το απολαμβάνει.

Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στη χώρα μας, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (16-11-2025) σε γνωστό στέκι της Αθήνας, αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Πρεσβεία της Ουκρανίας.

Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και η ίδια έκανε δηλώσεις στον ρεπόρτερ, Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Επανέλαβε πως όλα όσα συνάντησε στην Ελλάδα ήταν υπέροχα.

«Είναι υπέροχη η εμπειρία μου στην Ελλάδα! Νιώθω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί και πραγματικά είναι μια απίστευτη εμπειρία για μένα και την οικογένεια μου. Αγαπώ τη νυχτερινή ζωή, αγαπώ το φαγητό, τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Μου αρέσουν τα γλυκά. Νομίζω θα περάσω τις γιορτές εδώ» δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην κάμερα του Happy Day.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της Atlantic-See LNG Trade, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ και της ουκρανικής Naftogaz» έγραψε στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τη συνάντησή της με τον Ουκρανό Πρόεδρο.