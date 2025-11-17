Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη για τη σύλληψή της μετά το επεισόδιο με τους αστυνομικούς: «Έχασα την ψυχραιμία μου»

Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο σοβαρό επεισόδιο με τους αστυνομικούς, στην Αττική Οδό, όταν έκαναν σήμα στον οδηγό αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε για να σταματήσει για αλκοτέστ.

Η Ράνια Καρατζαφέρη, μίλησε πρώτη φορά δημόσια, σήμερα το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» για το όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό σχολιάζοντας πως από την ημέρα που έγινε γνωστό το επεισόδιο έχουν γραφτεί «τέρατα».

Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί δεν έκαναν κανένα σήμα για να σταματήσουν και όταν εν τέλει βρέθηκαν σε κόκκινο φανάρι, τότε οι αστυνομικοί τους περικύκλωσαν και ξεκίνησαν να τους φωνάζουν.

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του. Βγήκαμε στην Αττική Οδό χωρίς να τρέχουμε. Έτσι όπως πηγαίναμε, είδαμε πίσω μας 2 περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία. Τα περιπολικά ήταν από πίσω μας και εμείς θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία. Δεν μας έκαναν σήμα, δεν άναψαν φάρο δεν μας κόρναραν. Σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν 5 αστυνομικοί από τα 2 περιπολικά και μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης, εντελώς απρόκλητα γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν “βγες έξω”. Μείναμε άναυδοι εμείς. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω για να δείξω πως συμπεριφέρεστε;”.

Για τις βαριές κουβέντες που είπε, και για τις οποίες συνελήφθη, η δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι πάνω στα νεύρα της, είπε λόγια που δεν έπρεπε να πει.

«Το παραδέχθηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου αλλά για να φτάσω μέχρι εκεί έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά».