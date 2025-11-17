Στο Voice ο αδερφός του Γιώργου Βελισσάρη

Τη δική του ευκαιρία στη σκηνή του Voice αναζήτησε το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο 45χρονος Θοδωρής, με στόχο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Ο ίδιος αποκάλυψε στο εισαγωγικό του βίντεο πως προέρχεται από οικογένεια με ρίζες στην παραδοσιακή μουσική, καθώς είναι αδερφός του γνωστού Αχαιού τραγουδιστή Γιωργου Βελισσάρη.

«Τον ακολουθώ στα πανηγύρια, η αδερφή μου επίσης τραγουδάει παραδοσιακά και ασχολούμαι κι εγώ με την παραδοσιακή μουσική», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς τα ακούσματα και τα βιώματά του διαμόρφωσαν την αγάπη του για το συγκεκριμένο είδος.