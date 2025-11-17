Στο Voice ο αδερφός του Γιώργου Βελισσάρη

Δεν κατάφερε να περάσει στον διαγωνισμό
Τη δική του ευκαιρία στη σκηνή του Voice αναζήτησε το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο 45χρονος Θοδωρής, με στόχο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
Ο ίδιος αποκάλυψε στο εισαγωγικό του βίντεο πως προέρχεται από οικογένεια με ρίζες στην παραδοσιακή μουσική, καθώς είναι αδερφός του γνωστού Αχαιού τραγουδιστή Γιωργου Βελισσάρη.
«Τον ακολουθώ στα πανηγύρια, η αδερφή μου επίσης τραγουδάει παραδοσιακά και ασχολούμαι κι εγώ με την παραδοσιακή μουσική», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς τα ακούσματα και τα βιώματά του διαμόρφωσαν την αγάπη του για το συγκεκριμένο είδος.
Όπως τόνισε, στόχος του είναι να μεταδώσει την παραδοσιακή μουσική στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην ομογένεια, αλλά και να συνεχίσει να την υπηρετεί σε όλη την Ελλάδα. «Η αγάπη για την παραδοσιακή μουσική ήρθε μέσα από τα ακούσματα και τα βιώματα, επηρεασμένος σίγουρα και από τα αδέρφια μου. Το όνειρο μου είναι να μεταλαμπαδεύσω την παραδοσιακή μουσική στο εξωτερικό, στην ομογένεια και σίγουρα ανά την Ελλάδα», τόνισε.
Ο Θοδωρής Βελισσάρης, όπως ανέφερε, ήρθε στο Voice για να «πάρει εμπειρίες, να δοκιμάσει τον εαυτό του και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει». Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ερμήνευσε το κομμάτι «Τα μανταλάκια». Παρά την προσπάθειά του και την αγάπη του για το είδος, η εμφάνισή του δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές να πατήσουν το κουμπί. Έτσι, καμία καρέκλα δεν γύρισε και το ταξίδι του Γιώργου Βελισσάρη στο Voice ολοκληρώθηκε πρόωρα.
