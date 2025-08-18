Ο Πατρινός σεφ Ανδρέας Καραπάνος στο περιοδικό Cantina, μίλησε στον Γρηγόρη Φιλιππάτο

Κοσμογυρισμένος και περιζήτητος, ο Πατρινός σεφ Ανδρέας Καραπάνος φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Cantina που κυκλοφορεί με το Πρώτο Θέμα.

Παρουσιάστηκε ως «πιστός υπηρέτης της υψηλής γαστρονομίας και λάτρης του γαλλικού γαστρονομικού κλασικισμού» από τον food expert, κριτικό και δημοσιογράφο Γρηγόρη Φιλιππάτο, επίσης συνδεδεμένο με την πόλη μας.

Αφού αναφέρθηκε πως θήτευσε στο L’Atelier του Joel Robuchon και στο θρυλικό Hôtel Plazza Athénée του Alain Ducasse στο Παρίσι διαβάσαμε μεταξύ άλλων στις απαντήσεις του:

«Αρχικά είμαι ερωτευμένος με τη μεσογειακή κουζίνα, με τις γεύσεις, την πολυπλοκότητα, την ομορφιά της, της ποιότητα των υλικών της. Όλα στη μαγειρική μου είναι Μεσόγειος».

«Έχω μάθει σε μια σχολή γαλλικής μοντέρνας μαγειρικής, όπου τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία ενός μάγειρα είναι η γεύση και η ησυχία. Το οτιδήποτε παράγει η Γη και διεγείρει τη φαντασία και τη γεύση μου θα μπορούσε να με ενδιαφέρει»

«Στην αγορά της Βεντιμίλια στα σύνορα Γαλλίας-Ιταλίας πάνω στη Ριβιέρα κατάλαβα για πρώτη φορά τι σημαίνει έμπνευση».