Η ταινία "Η Ζωή του Τσακ - The Life Of Chuck" από 4-9 στις Ελληνικές αίθουσες

Με Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Τορόντο 2024, έρχεται στις αίθουσες το φιλμ "Η Zωή του Τσακ-The Life Of Chuck" σε σκηνοθεσία του Μάικ Φλάναγκαν, που στη χώρα μας βγαίνει σε διανομή από το Cinobo και την Faliro House.

Πρωταγωνιστούν ο 44χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Τομ Χίντλστον-Tom Hiddleston, και οι Τσιούετελ Ετζιοφόρ, Κάρεν Γκίλαν, Μαρκ Χάμιλ.

Μια υπέροχη γιορτή των στιγμών που κάνουν τη ζωή να αξίζει - The Wrap

Ένα αριστούργημα για το νόημα της ζωής - Insession Film

Βαθυστόχαστο και Μαγικό. Η καλύτερη Στίβεν Κινγκ ταινία που έγινε ποτέ - Collider.

Ο μετρ ιστοριών τρόμου Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ, Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House) περιγράφουν την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας.

Σύνοψη

Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη.

*Ο Mike Flanagan είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ, γνωστός για το έργο του στον χώρο του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού τρόμου. Γεννήθηκε στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης και μεγάλωσε στο Μέριλαντ. Σπούδασε Κινηματογράφο στο Towson University και ξεκίνησε την καριέρα του με την ανεξάρτητη ταινία Absentia (2011). Έκτοτε σκηνοθέτησε επιτυχημένες ταινίες όπως Oculus, Hush, Gerald’s Game και Doctor Sleep, ενώ δημιούργησε δημοφιλείς σειρές τρόμου όπως The Haunting of Hill House, Midnight Mass και The Fall of the House of Usher. Το έργο του έχει επαινεθεί για την έμφαση στους χαρακτήρες και την αποφυγή φθηνών τρομάγματων. Το 2023 υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία με την Amazon Studios για τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη συνεργασία με το Netflix. Έχει βραβευτεί με το Visionary Award το 2022 και είναι ενεργό μέλος σημαντικών επαγγελματικών σωματείων του κινηματογράφου. Ζει στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του, ηθοποιό Kate Siegel, και τα παιδιά τους.

Το 2024 ολοκλήρωσε τη νέα του ταινία The Life of Chuck, βασισμένη σε διήγημα του Stephen King.