Η ταινία "Η Ζωή του Τσακ - The Life Of Chuck" από 4-9 στις Ελληνικές αίθουσες

Σε διανομή από από το Cinobo και την Faliro House - Το φιλμ με πρωταγωνιστή τον Τομ Χίντλστον, θα προβληθεί και στην Πάτρα
Με Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Τορόντο 2024, έρχεται στις αίθουσες το φιλμ "Η Zωή του Τσακ-The Life Of Chuck" σε σκηνοθεσία του Μάικ Φλάναγκαν, που στη χώρα μας βγαίνει σε διανομή από το Cinobo και την Faliro House.
Πρωταγωνιστούν ο 44χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Τομ Χίντλστον-Tom Hiddleston, και οι Τσιούετελ Ετζιοφόρ, Κάρεν Γκίλαν, Μαρκ Χάμιλ.
Μια υπέροχη γιορτή των στιγμών που κάνουν τη ζωή να αξίζει - The Wrap
Ένα αριστούργημα για το νόημα της ζωής - Insession Film
Βαθυστόχαστο και Μαγικό. Η καλύτερη Στίβεν Κινγκ ταινία που έγινε ποτέ - Collider.
Ο μετρ ιστοριών τρόμου Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ, Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House) περιγράφουν την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας.
Σύνοψη
Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη.
*Ο Mike Flanagan είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ, γνωστός για το έργο του στον χώρο του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού τρόμου. Γεννήθηκε στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης και μεγάλωσε στο Μέριλαντ. Σπούδασε Κινηματογράφο στο Towson University και ξεκίνησε την καριέρα του με την ανεξάρτητη ταινία Absentia (2011). Έκτοτε σκηνοθέτησε επιτυχημένες ταινίες όπως Oculus, Hush, Gerald’s Game και Doctor Sleep, ενώ δημιούργησε δημοφιλείς σειρές τρόμου όπως The Haunting of Hill House, Midnight Mass και The Fall of the House of Usher. Το έργο του έχει επαινεθεί για την έμφαση στους χαρακτήρες και την αποφυγή φθηνών τρομάγματων. Το 2023 υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία με την Amazon Studios για τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη συνεργασία με το Netflix. Έχει βραβευτεί με το Visionary Award το 2022 και είναι ενεργό μέλος σημαντικών επαγγελματικών σωματείων του κινηματογράφου. Ζει στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του, ηθοποιό Kate Siegel, και τα παιδιά τους.
Το 2024 ολοκλήρωσε τη νέα του ταινία The Life of Chuck, βασισμένη σε διήγημα του Stephen King.
Οι έως τώρα εισπράξεις του φιλμ "The Life of Chuck" πλησιάζουν τα 14 εκατ. δολάρια. Στο Rotten tomatoes η ταινία έχει μέσο όρο 80%.
Διάρκεια: 110 λεπτά.
*Στο μεταξύ για την ταινία γίνεται μία δυνατή, «έξυπνη» προώθηση με το πόστερ της να έχει τοποθετηθεί στην Αθήνα σε διάφορα σημεία όπως στο Μετρό, σε στάσεις λεωφορείων, κ.α.
Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, αν βγεις από το σπίτι σου αυτές τις μέρες, είτε πας για δουλειά, είτε για ποτά, είτε πας περίπτερο για πατατάκια ώστε να ξαναμπείς στη δροσερή αγκαλιά του κλιματιστικού, υπάρχει ένα πρόσωπο που σε στοιχειώνει.
Ο Τσακ. Ναι, ούτε εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Τσακ. Αλλά είναι παντού. Και χορεύει, και μας κοιτάζει στα μάτια και ξαναχορεύει.
Είναι παντού. Σε τοίχους. Σε στάσεις. Σε βιτρίνες. Σε κάτι αδέσποτες κολώνες που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Στo X αρκετοί ανέφεραν ότι τον είδαν ακόμα και στο πίσω τζάμι ταξί και λεωφορείων. Και το μεγάλο ερώτημα πλανάται πάνω απ’ την Αθήνα όπως τα περιστέρια της Ομόνοιας: Ποιος είναι αυτός ο Τσακ;
Έχουμε κάποιες πιθανές θεωρίες που δεν βγάζουν κανένα νόημα, αλλά μας αρέσουν και θα τις γράψουμε:
Μήπως είναι κάποιος μεγάλος φιλάνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στις αγαθοεργίες και τώρα κάποιος του το ξεπληρώνει επιχειρώντας να τον κάνει διάσημο;
Μήπως είναι κάποιος “εθνικός ευεργέτης” στον οποίο χρωστάμε πολλά χωρίς να το ξέρουμε και ήρθε η στιγμή να τον ευχαριστήσουμε;
Μήπως είναι απλά κάποιο ψώνιο που έχει πολλά λεφτά για να κάνει το κομμάτι του;
*Στην ταινία που είναι Αμερικανικής παραγωγής και χαρακτηρίζεται ως δράμα, εκτός του Tom Hiddleston που έχει υποδυθεί τον Loki στο σύμπαν της Marvel ξεκινώντας από την ταινία "Thor" το 2011 ενώ πρωταγωνίστησε και στη σειρά του Disney+ "Loki" (2021–2023), του Chiwetel Ejiofor και της Karen Gillan παίζουν και οι Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay και ο Mark Hamill.
Απ' όσο είδαμε, η ταινία βγαίνει αυτήν την Πέμπτη 5 Σεπτρεμβρίου 2025 και στις Πατρινές κινηματογραφικές αίθουσες.
