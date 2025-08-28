Φ. Ζαΐμης: Συνάντηση με τον Ιάσονα Φωτήλα- Έθεσε θέμα άμεσης αποκατάστασης του Αρχαιολογικού Χώρου της Βούντενης

Τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα υποδέχθηκε στα γραφεία της Π.Ε. Αχαΐας ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του το θέμα των πρόσφατων πυρκαγιών στην περιοχή, αλλά και τις ενέργειες που χρειάζονται στο εξής για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της επόμενης ημέρας στις πυρόπληκτες περιοχές.

"Ο κ. Ζαΐμης έθεσε στον Αχαιό Υφυπουργό όλα τα ζητήματα που αφορούν τις πληγείσες περιοχές, εστιάζοντας στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων για τους πληγέντες, καθώς επίσης και στο θέμα των αντιπλημμυρικών έργων που πλέον τίθενται σε προτεραιότητα.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ζαΐμης στην άμεση ανάγκη να αποκατασταθούν οι φθορές που έχουν σημειωθεί από την πυρκαγιά στον Αρχαιολογικό Χώρο της Βούντενης. Μάλιστα, παρέδωσε και σχετική επιστολή στον κ. Φωτήλα, ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού να μεριμνήσει για να γίνουν γρήγορα όλες οι ενέργειες και να μπορέσει ο αρχαιολογικός χώρος να λειτουργήσει και πάλι και να είναι λειτουργικός και προσβάσιμος στους επισκέπτες.

«Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος ενημερώθηκε για το πλαίσιο λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας και την συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής κατά τις πυρκαγιές, αλλά και για τις διαδικασίες των αποζημιώσεων. Αναφερθήκαμε βέβαια και στα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για να μην έχουμε προβλήματα εξαιτίας και των πρόσφατων πυρκαγιών. Έθεσα το θέμα του Αρχαιολογικού Χώρου της Βούντενης που έχει υποστεί σημαντικές φθορές από την πυρκαγιά και ζήτησα και την δική του βοήθεια ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού και η Κυβέρνηση να εγγυηθούν ότι σύντομα θα μπορεί να λειτουργήσει πάλι» τόνισε ο κ. Ζαΐμης μετά την συνάντηση" αναφέρει σχετική ανακοίνωση.