Πρεμιέρα της ταινίας "Couture" στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Πριν από την Παγκόσμια Πρεμιέρα της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας της Αλίς Βινοκούρ (Παρίσι Ξανά, Ατίθασες), «Couture», στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, και την Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, δόθηκε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία από την συγκεκριμένη, πολυαναμενόμενη ταινία όπου πρωταγωνιστεί η 50χρονη Αμερικανίδα σούπερ σταρ Angelina Jolie.

Με μια αξέχαστη ερμηνεία, όπως λέγεται, από τη βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί, αυτή η νέα καθηλωτική ταινία της Βινοκούρ διαδραματίζεται στον κόσμο της παριζιάνικης μόδας, παρουσιάζοντας ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους.

Συμπρωταγωνιστούν ο γοητευτικός Λουί Γκαρέλ (Οι Ονειροπόλοι, Tα Πάνω Κάτω), η Έλα Ραμφ (Raw, War) και η Ανιέρ Ανέι.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν (Τζολί), σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και έρχεται αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη επανασύνδεση με έναν γνώριμο συνεργάτη (Γκαρέλ)· η Άντα (Ανέι), ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ (Ραμφ) είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.

Καθώς οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ.

Ηθοποιοί: Αντζελίνα Τζολί, Λουί Γκαρέλ, Έλα Ραμφ, Ανιέρ Ανέι.

Είδος: Δράμα.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους Ελληνικούς κινηματογράφους την ερχόμενη χειμερινή περίοδο σε διανομή από την The Film Group.