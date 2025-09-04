Η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί «Anxious People» με συμπρωταγωνιστή της, τον Τζέισον Σίγκελ

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σουηδού συγγραφέα Φρέντρικ Μπάκμαν (Fredrik Backman), που κυκλοφόρησε το 2020
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας με τίτλο «Anxious People» στο Λονδίνο, με τον πολυτάλαντο Αμερικανό ηθοποιό Τζέισον Σίγκελ (Jason Segel) να προστίθεται στο λαμπερό καστ.
Ο τρεις φορές υποψήφιος για Emmy πρωταγωνιστής που παίζει στη σειρά του ΑppleTV+ "Shrinking" με τον Χάρισον Φορντ, θα ενώσει τις δυνάμεις του, με τη βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου, Αμερικανίδα σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) και την Έιμι Λου Γουντ (Aimee Lou Wood), στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σουηδού συγγραφέα Φρέντρικ Μπάκμαν (Fredrik Backman), που κυκλοφόρησε το 2020.
Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης των ταινιών «A Man Called Otto» και «World War Z», Μαρκ Φόρστερ - Marc Forster βρίσκεται στο τιμόνι της σκηνοθεσίας σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Ντέιβιντ Μαγκί (David Magee).
Το «Anxious People» ακολουθεί τη Zara (Τζολί), μία διευθύντρια τράπεζας να βρίσκεται τυχαία σε ένα σπίτι με αγνώστους, παραμονή Χριστουγέννων. Η κατάσταση αλλάζει απροσδόκητα όταν η Γκρέις (Γουντ), που νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει μια τράπεζα, εισβάλλει στο σπίτι για να γλιτώσει τη σύλληψη και πιάνει ομήρους όλους τους παρευρισκόμενους. Η αστυνομία περικυκλώνει το διαμέρισμα και αυτό που ακολουθεί είναι ένα χάος - το οποίο συνεχίζεται και στις επακόλουθες ανακρίσεις - όπου καθένας από τους μάρτυρες δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα».
Ο 45χρονος Τζέισον Σίγκελ πρωτοέγινε γνωστός μέσα από την τολμηρή κωμωδία "Όταν με παράτησε η Σάρα" το 2008 και από τον ρόλο του ως Marshall Eriksen στη κωμική σειρά του CBS, "How I Met Your Mother" από το 2005 έως το 2014.
Το 2017 ο Τζέισον Σίγκελ έπαιξε στο ιδιαίτερο φιλμ επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Τσάρλι ΜακΝτάουελ – Charlie McDowell “The Discovery” του Netflix, πλάι στη Ρούνι Μάρα και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα.
Η 31χρονη Έιμι Λου Γουντ - Aimee Lou Wood έχει παίξει στη δημοφιλή σειρά "The White Lotus" του HBO.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
