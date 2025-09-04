Λισαβόνα: Τι μπορεί να συνέβη στο τελεφερίκ και έφυγε ανεξέλεγκτο στην κατηφόρα

Σοκ και απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει το τρομακτικό δυστύχημα με το τελεφερίκ Γκλόρια, στην καρδιά της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία.

Τα ερωτήματα με την απίστευτη τραγωδία, από την οποία 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 3 ακόμη δίνουν μάχη, ενώ ακόμη 21 τραυματίστηκαν, πολλά και αμείλικτα.

Το τι συνέβη δεν είναι ακόμη σαφές και οι πορτογαλικές αρχές κάνουν έρευνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία, την εισαγγελία, την εθνική αρχή ασφάλειας των μεταφορών και την Carris.

Το δυστύχημα συνέβη σε ώρα αιχμής, το βράδυ, όταν τόσο οι τουρίστες όσο και οι ντόπιοι γέμισαν το βαγόνι, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 43 άτομα.

Το τελεφερίκ, γνωστό ως Γκλόρια, χρησιμοποιείται επίσης συχνά από τους κατοίκους της Λισαβόνας για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Αποτελείται από δύο βαγόνια μόνιμα συνδεδεμένα σε κάθε άκρο του ίδιου συρματόσχοινου μεταφοράς, έτσι ώστε, καθώς το ένα ανεβαίνει, το άλλο να κατεβαίνει.

Το τελεφερίκ Γκλόρια συνδέει την Praça dos Restauradores με τη μοντέρνα συνοικία Bairro Alto και μεταφέρει τους τουρίστες στην απότομη πλαγιά, από το 1885.

Πρόκειται για ένα από τα τρία του είδους του στη Λισαβόνα.

Το τελεφερίκ Γκλόρια έχει βγει εκτός τροχιάς και στο παρελθόν, αν και ποτέ με τόσο τραγικές συνέπειες.

Έρευνα για τις αιτίες του δυστυχήματος με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Η βρετανική Sun αναφέρει ότι επίσημα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η αιτία του εκτροχιασμού, αλλά οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για θραύση καλωδίου, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως υπήρξε βλάβη στα φρένα έκτακτης ανάγκης μόλις το βαγόνι εκτροχιάστηκε.

Μια εξήγηση για το τι μπορεί να συνέβη έδωσε στη βρετανική The Sun o καθηγητής Dave Cooper, πρόεδρος της βρετανικής επιτροπής προτύπων για τελεφερίκ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Από τεχνικής άποψης, γνωρίζουμε ότι το σύστημα άρχισε να λειτουργεί το 1885 και, ως εκ τούτου, είναι απίθανο να πληρούσε τα σύγχρονα πρότυπα που απαιτούνται για ένα νέο σύστημα τελεφερίκ.

Μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστημα πολιτιστικής κληρονομιάς. Είχε δύο βαγόνια, το καθένα με χωρητικότητα 43 ατόμων, και διήνυε απόσταση περίπου 265 μέτρων.

Από την περιγραφή που έχουμε, καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα είχε μόλις ξεκινήσει, με το κάτω βαγόνι να ανεβαίνει και το πάνω βαγόνι να κατεβαίνει.

Οι επιβάτες του κάτω βαγονιού περιγράφουν ότι το βαγόνι είχε μόλις αναχωρήσει από τον κάτω σταθμό και είχε διανύσει μια μικρή απόσταση όταν ξαφνικά άρχισε να τσουλάει προς τα πίσω και σταμάτησε στη θέση στάθμευσης.

Δεδομένου ότι το κάτω βαγόνι παραμένει άθικτο στη θέση του και το πάνω βαγόνι που κατέβαινε έχει εκτροχιαστεί, μπορεί να ειπωθεί ότι η σχέση μεταξύ των δύο βαγονιών έχει χαθεί.

Είναι πιθανό τα συρματόσχοινα που συνέδεαν τα δύο βαγόνια να έσπασαν. Είναι κατανοητό ότι υπήρχαν στροφές στη διαδρομή και ότι, εάν το πάνω βαγόνι κατέβαινε ανεξέλεγκτα, η υπάρχουσα τροχιά μπορεί να το εκτροχίασε, δεδομένης της ταχύτητας που θα είχε επιτύχει. Αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το φρένο έκτακτης ανάγκης (εάν υπήρχε) στο βαγόνι που κατέβαινε ανεξέλεγκτα. Είναι πιθανό να ενεργοποιήθηκε αλλά να μην μπόρεσε να αντισταθμίσει τον συνδυασμό της μάζας του βαγονιού και των επιβατών του με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν».

Προβλήματα στο φρενάρισμα

Ο Μανουέλ Λεάλ, επικεφαλής του συνδικάτου Fectrans, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο Gloria παραπονέθηκαν για προβλήματα με την τάση του καλωδίου μεταφοράς του τελεφερίκ που δυσκόλευαν το φρενάρισμα, με το Reuters να αναφέρει όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτή ήταν η αιτία του δυστυχήματος. Η δημοτική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης έχουν εφαρμοστεί», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Κάτοικοι κατηγορούν τον υπερτουρισμό

Η Φαμπιάνα Πάβελ, πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων του Μπάιρο Άλτο, της διάσημης γειτονιάς της Λισαβόνας όπου βρίσκεται το τελεφερίκ, δήλωσε στο BBC ότι το τραγικό δυστύχημα θα μπορούσε να οφείλεται και στον «υπερβολικό τουρισμό».

«Η χρήση του τα τελευταία χρόνια ήταν σίγουρα ακατάλληλη. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και ο τοπικός πληθυσμός έχασε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί ως δημόσια συγκοινωνία, επειδή έγινε τουριστικό αξιοθέατο», ανέφερε.

Κατονομάστηκε το πρώτο θύμα

Ξένα Μέσα μεταδίδουν ότι ένα από τα θύματα που έχουν κατονομαστεί επισήμως είναι ο Αντρέ Μαρκές, ο χειριστής του συγκεκριμένου τελεφερίκ. Η Carris, διαχειρίστρια εταιρεία του τελεφερίκ, ανέφερε ότι ήταν ένας «αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει για το γενικότερο καλό».

Ως δεύτερο θύμα αναφέρεται ένας Γερμανός τουρίστας που επέβαινε στο τελεφερίκ με τη σύζυγό του και τον γιο του, 3 ετών - οι οποίοι επέζησαν και οι δύο.

Και ενώ οι Αρχές επισήμως δεν έχουν δώσει στοιχεία για τα θύματα, βρετανικά Μέσα σημειώνουν ότι οι νεκροί είναι 8 γυναίκες και 7 άνδρες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή κάποια πληροφορία σχετικά με τα δύο θύματα που κατέληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 17.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των τραυματιών ήταν τέσσερις Πορτογάλοι, δύο Γερμανοί, δύο Ισπανοί, ένας Κορεάτης, ένας από το Πράσινο Ακρωτήριο, ένας Καναδός, ένας Ιταλός, ένας Γάλλος, ένας Ελβετός και ένας Μαροκινός.

Το τελεφερίκ καταστράφηκε καθώς ένας μάρτυρας θυμήθηκε ότι είδε έναν πεζό να συνθλίβεται κάτω από τα συντρίμμια καθώς αυτό ανατράπηκε.

Το είδα να έρχεται κατά πάνω μας, είπα «θα πεθάνουμε όλοι εδώ!»

Ο 75χρονος κάτοικος της Λισαβόνας, Άμπελ Εστέβες, η σύζυγός του και ο εγγονός του ήταν μεταξύ των 40 επιβατών του βαγονιού στους πρόποδες του λόφου οι οποίοι είδαν το εκτροχιασμένο βαγόνι να έρχεται προς το μέρος τους.

«Όταν είδα ένα άλλο βαγόνι να κατεβαίνει, είπα στη γυναίκα μου: "Θα πεθάνουμε όλοι εδώ"», περιέγραψε, σύμφωνα με το Reuters. «Αναπτύχθηκε μια τρομερή ταχύτητα, πήρε μια ελαφρά στροφή και χτύπησε το κτίριο με έναν δυνατό κρότο».