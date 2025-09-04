Πέθανε ο κορυφαίος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Αρμάνι πέθανε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν για να αναρρώσει μετά από πρόσφατη νοσηλεία, που είχε κρατηθεί μυστική.

Παρά τα προβλήματα υγείας, στα 91 του χρόνια συνέχισε να εργάζεται. Αν και πλέον δεν μπορούσε να παρακολουθεί τις ανδρικές επιδείξεις μόδας, ο ίδιος με σπουδή παρακολουθούσε τις πρόβες μέσω βιντεοκλήσης και έκανε ελέγχους στα ρούχα. Στη θέση του, τις επιδείξεις είχε επιμεληθεί ο στενός του συνεργάτης και υπεύθυνος του ανδρικού Emporio Armani, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Ο Αρμάνι αποτέλεσε συνώνυμο του σύγχρονου ιταλικού στιλ και της κομψότητας.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μια εταιρεία που έκανε τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ο Αρμάνι μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου μετακόμισε η οικογένειά του το 1949. Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής, τις οποίες όμως εγκατέλειψε όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Η πρώτη του επαφή με τη μόδα ήρθε το 1956, όταν εργάστηκε στη Rinascente, την ιστορική αλυσίδα πολυκαταστημάτων της ιταλικής πρωτεύουσας. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον σχεδιαστή Νίνο Τσερούτι, ο οποίος του εμπιστεύτηκε τον επανασχεδιασμό της γραμμής Hitman. Το 1974 παρουσίασε τη δική του πρώτη συλλογή, με την επωνυμία «Armani by Sicons».

Έναν χρόνο μετά, μαζί με τον Σέρτζιο Γκαλεότι, ίδρυσε τον οίκο Giorgio Armani. Το λιτό και διαχρονικό του ύφος καθόρισε τη διεθνή εικόνα του ιταλικού prêt-à-porter και της υψηλής ραπτικής. Ενώ πολλές ιστορικές φίρμες πέρασαν στα χέρια πολυεθνικών, ο Αρμάνι παρέμεινε στο τιμόνι της δικής του αυτοκρατορίας, η αξία της οποίας εκτιμάται σήμερα γύρω στα 13 δισ. δολάρια.

Στενά συνδεδεμένος με τον κινηματογράφο, έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο «American Gigolo» και από τότε έγινε ο αγαπημένος πολλών αστέρων του Χόλιγουντ. Ενδεικτικά, οι Τζόντι Φόστερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζέσικα Τσαστέιν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκαν με δικές του δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί. Στην Ιταλία, στενή του φίλη ήταν η Σοφία Λόρεν, ενώ συχνά συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Στέφανο Ακόρσι και ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο.

Οραματιστής και επιχειρηματικά, διεύρυνε τη μάρκα με σειρές όπως η αθλητική EA7 και η A|X Armani Exchange, που απευθύνεται σε πιο νεανικό και «urban» κοινό, δείχνοντας ότι ήξερε να συμβαδίζει και συχνά να προηγείται των τάσεων χωρίς να προδώσει το ύφος του.

Το 2023, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου τον τίμησε με επίτιμο τίτλο στο Global Business Management, αναγνωρίζοντας το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στη διεθνή επιχειρηματικότητα.