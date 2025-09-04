Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος- Αναφορές για τραυματίες

Ανάμεσα στους τραυματίες και παιδιά
Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, την Πέμπτη στις 13:10, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα.
Μερικά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένας συνοδός ενήλικας τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου.
Επιπλέον οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης χαρακτήρισαν το περιστατικό ως ατύχημα, χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο για σκόπιμη επίθεση.
Μαιζώνος: Ενοίκια που αγγίζουν τις 6.000 ευρώ τον μήνα για έναν χώρο 100 τ.μ.- Γιατί ο νέος πεζόδρομος οδηγείται σε ερημοποίηση
ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Πρόστιμα ύψους άνω των 11.000 € σε 14 καταναλωτές που έκλεβαν νερό
Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 850 δενδρύλλια – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr