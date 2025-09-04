Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος- Αναφορές για τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, την Πέμπτη στις 13:10, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα.

Μερικά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένας συνοδός ενήλικας τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου.

Επιπλέον οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης χαρακτήρισαν το περιστατικό ως ατύχημα, χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο για σκόπιμη επίθεση.