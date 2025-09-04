ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Πρόστιμα ύψους άνω των 11.000 € σε 14 καταναλωτές που έκλεβαν νερό

Πρόστιμα ύψους άνω των 11.000 € σε συνολικά 14 καταναλωτές, επέβαλε η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας,όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο αντιμετώπισης παραβάσεων που πλήττουν την επάρκεια του νερού ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Ειδικότερα εντοπίστηκαν παράνομες υδροληψίες με περιπτώσεις αφαίρεσης υδρομέτρου αλλά και διαφόρων παρεμβολών στο δίκτυο ύδρευσης που απαγορεύονται. Οι παραβάσεις σημειώθηκαν σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργος Ντίνος αναφέρει: «Με τους ελέγχους των συνεργείων μας και ακολούθως με την επιβολή των ανάλογων προστίμων όπου εντοπίζουμε παράβαση, προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε τέλος στο φαινόμενο των παράνομων ιδεοληψιών που επηρεάζουν τους συνεπείς καταναλωτές στην καθημερινότητα τους».