Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στις 15 Σεπτεμβρίου με τους Πυξ Λαξ η συναυλία της Μητρόπολης για τη στήριξη των πυρόπληκτων

Πάτρα: Στις 15 Σεπτεμβρίου με τους Πυξ Λ...

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ Χρυσόστομος και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου

Κάθε χρόνο, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, πραγματοποιεί φιλανθρωπική συναυλία  τα έσοδα της οποίας, διατίθενται για την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας, που έχουν ανάγκη.

Φέτος τα έσοδα από αυτή τη μουσικκή εκδήλωση θα διατεθούν για τη στήριξη των πυρόπληκτων.

Η συναυλία με τους Πυξ Λάξ έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στις 8 μ.μ.

Σήμερα, ο Μητροπολίτης Πατρών κ Χρυσόστομος και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου.

Κουπόνια (εισιτήρια) για τη συναυλία διατίθενται σε όλους τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πατρών και στη Μητρόπολη Πατρών, έναντι του ποσού των 15 ευρώ.

Να θυμίσουμε πως η περσινή αντίστοιχη συναυλία με πρωτοβουλία της Μητρόπολης είχε γίνει στις 9-9 με καλεσμένη καλλιτέχνιδα την Πέγκυ Ζήνα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πατήσια: «Φοβόταν και δεν ήθελε γιατρούς» λέει η θεία της 34χρονης

Έρχεται το 2026 η «βεβαίωση καλοπληρωτή» στις μισθώσεις κατοικιών και φέρνει «πονοκεφάλους» και κοινωνικό αποκλεισμό- Τα ερωτήματα

Πάτρα: Nέα σχολική χρονιά με «Φλόγα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος Χαράλαμπος Μπονάνος Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος Πυξ Λαξ

Ειδήσεις