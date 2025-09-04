Πάτρα: Στις 15 Σεπτεμβρίου με τους Πυξ Λαξ η συναυλία της Μητρόπολης για τη στήριξη των πυρόπληκτων

Κάθε χρόνο, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, πραγματοποιεί φιλανθρωπική συναυλία τα έσοδα της οποίας, διατίθενται για την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας, που έχουν ανάγκη.

Φέτος τα έσοδα από αυτή τη μουσικκή εκδήλωση θα διατεθούν για τη στήριξη των πυρόπληκτων.

Η συναυλία με τους Πυξ Λάξ έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στις 8 μ.μ.

Σήμερα, ο Μητροπολίτης Πατρών κ Χρυσόστομος και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου.

Κουπόνια (εισιτήρια) για τη συναυλία διατίθενται σε όλους τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πατρών και στη Μητρόπολη Πατρών, έναντι του ποσού των 15 ευρώ.

Να θυμίσουμε πως η περσινή αντίστοιχη συναυλία με πρωτοβουλία της Μητρόπολης είχε γίνει στις 9-9 με καλεσμένη καλλιτέχνιδα την Πέγκυ Ζήνα.