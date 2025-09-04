Πάτρα: Nέα σχολική χρονιά με «Φλόγα»

Σχολικά είδη ενόψει της νεάς εκαπιδευτικής χρονιάς διαθέτει προς πώληση το γραφείο της «Φλόγας», στην Πάτρα, στην οδό Κανάρη.

"Φέτος συνδυάστε τη φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο, με την αγάπη και την προσφορά. Επιλέξτε, μαζί με το παιδί σας, τα σχολικά είδη της «Φλόγας» ώστε να το συντροφεύουν στην πιο δημιουργική πορεία της ζωής του.

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» διαθέτει προς αγορά όμορφα, σχολικά τετράδια με ζωγραφιές των παιδιών της. Σχολικές τσάντες, σακίδια πλάτης, σετ γραφής, κ.ά..

Επισκεφθείτε το γραφείο της «Φλόγας», παράρτημα Πάτρας (Κανάρη 40) και επιλέξτε μέσα από μια ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων τα απαραίτητα εφόδια της νέας σχολικής χρονιάς.

Το γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-13.00, τηλ. Επικοινωνίας : 2610 276021".