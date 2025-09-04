Σχολεία: Αγιασμός και διανομή βιβλίων με το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτέμβρη

Τα σχολεία προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας χρονιάς με ημερομηνία ορόσημο την 11η Σεπτεμβρίου.

Ανήμερα εκείνης της μέρας τα σχολικά προαύλια θα πλημμυρίσουν φωνές μετά από σχεδόν τρεις μήνες απουσίας των μαθητών και το πρώτο κουδούνι της νέας εκπαιδευτικής περιόδου θα σημάνει την επιστροφή στα θρανία και τα μαθήματα.

Την επόμενη Πέμπτη οι μαθητές όλων των τάξεων θα περάσουν το κατώφλι των σχολείων τους έχοντας μαζί τους απαραίτητα και την σχολική τους τσάντα καθώς μετά την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και την εγκύκλιο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που αναμένεται να σταλεί σύντομα στα σχολεία, στις 11 του μήνα από τις 8 με 9 το πρωί για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία και από τις 9 μέχρι τις 10 για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα τελεστεί ο αγιασμός στον αύλειο χώρο των σχολείων, μετά από συνεννόηση του/της Διευθυντή/ντριας με τους ιερείς της ενορίας.

Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα λάβουν και να παραμείνουν υποχρεωτικά μέχρι το τέλος των διαδικαστικών της μέρας.

Μετά τον αγιασμό θα ανέβουν στις τάξεις όπου θα γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς της χρονιάς, παραλαμβάνουν τα βιβλία και ενημερώνονται για τα βασικά σημεία της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την πρώτη εβδομάδα ανοίγματος των σχολείων το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινώνεται καθημερινά για την επομένη.

Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και μετά οι μαθητές θα προσέρχονται υποχρεωτικά στα σχολεία στο κανονικό τους ωράριο, δηλαδή από τις 08:00 έως τις 08:15 το πρωί καθώς εκκινεί και η διαδικασία τήρησης απουσιών.

Πότε ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά 2025-2026

Να σημειωθεί ότι η φετινή σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να είναι ο μήνας με τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο με τις λιγότερες (9). Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς αναμένεται να χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια το πρόγραμμα διαφοροποιείται βάσει των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων που θα ανακοινωθεί στα μέσα Μαρτίου.