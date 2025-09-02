Αχαΐα: Χωρίς κενά το «πρώτο κουδούνι» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Κάλυψη εκπαιδευτικών στο 98%

Σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται η στελέχωση των Γυμνασίων και Λυκείων της Πάτρας σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, καθώς η κάλυψη των θέσεων σε εκπαιδευτικούς αγγίζει το 98%.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, στο thebest.gr ο Διευθυντής της Γιώργος Παπατσίμπας: «Ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουμε κάνει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές και έχουμε τοποθετήσει εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία, σε ένα ποσοστό που φθάνει το 98%. Όλοι οι καθηγητές, και οι νέοι μόνιμοι και οι αναπληρωτές θα είναι στα σχολεία τη Δευτέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι με το πρώτο κουδούνι, στις 11 του μήνα, θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και άμεσα θα συμπληρωθούν κάποια μικροκενά σε ώρες που ίσως προκύψουν».

Φέτος στην Αχαΐα τοποθετήθηκαν 110 νεοδιόριστοι καθηγητές σε γενική και ειδική αγωγή. «Είναι μεγάλος ο αριθμός, που ανάλογο είχαμε να δούμε πριν από την κρίση. Να αναφέρουμε, βέβαια, ότι είχαμε και σημαντικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων, καθώς ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών στον νομό είναι κάποιας ηλικίας. Σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, ο αριθμός τους φτάνει περίπου στα 100 άτομα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, όλα τα σχολικά βιβλία έχουν ήδη διανεμηθεί στα σχολεία, ενώ σε σχέση με τα ολιγομελή τμήματα, η Διεύθυνση έχει δώσει θετική εισήγηση, η οποία και εγκρίθηκε από το Υπουργείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος και στην ενίσχυση της ένταξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς έχουν εγκριθεί 30 νέα τμήματα ένταξης, τα οποία θα λειτουργήσουν μέσα σε σχολεία της περιοχής.