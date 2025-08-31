Πόθεν Έσχες 2025: Η προθεσμία και οι αλλαγές που ισχύουν φέτος για όλους τους υπόχρεους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025 που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pothen.gr, με τους υπόχρεους να έχουν διορία έως τις τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

Οι υπόχρεοι υποβολής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και βουλευτές, έως αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικούς, εισαγγελείς, ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη ανεξάρτητων αρχών, διοικητικά στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ, δημοσιογράφους, παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων, καθώς και τους/τις συζύγους ή συντρόφους τους με σύμφωνο συμβίωσης.

Τι πρέπει να προσέξετε

Δεν λείπουν, ωστόσο, και τα «αγκάθια» στη διαδικασία. Πρώτον, οι αλλεπάλληλες παρατάσεις προθεσμιών. Δεύτερον, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, καθώς για πολιτικά πρόσωπα αρμόδια είναι η Επιτροπή της Βουλής, για ευρείες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων η ΕΑΔ, ενώ εμπλέκονται και άλλες αρχές. Τρίτον, το έλλειμμα διαφάνειας στη δημοσιοποίηση δηλώσεων πολιτικών προσώπων.

Είναι χαρακτηριστικό, πως στην ιστοσελίδα της Βουλής οι τελευταίες αναρτήσεις αφορούν ακόμη το έτος 2022 (χρήση 2021), στοιχείο που τροφοδοτεί κριτική για καθυστερήσεις.