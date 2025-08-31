Κρήτη: 48 συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.- Εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και στρατιωτικοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μαζικές συλλήψεις και κατασχέσεις

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή αστυνομικών από ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, των ΤΑΕ, καθώς και της ΕΚΑΜ Κρήτης. Στην έρευνα παρίστανται οκτώ δικαστικοί λειτουργοί, ενώ οι έρευνες εκτείνονται σε περιοχές των νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ανάμεσά τους εν ενεργεία αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και όπλα –πιστόλια, πολεμικά τυφέκια– αλλά και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της οργάνωσης.

Έρευνα και στις φυλακές Χανίων - Στρατιωτικοί έκλεβαν καύσιμα του στρατού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν φέρονται να έκλεβαν καύσιμα του στρατού, ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν ναρκωτικά.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή, στρατιωτικοί που υπηρετούσαν σε μονάδες του νησιού, όχι μόνο εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση, αλλά είχαν καταφέρει και είχαν βρει τρόπο να βάζουν «χέρι» στο απόθεμα καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού στην Κρήτη, πιθανόν και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην δικογραφία, από έμπορο κοκαΐνης.

Μάλιστα αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα πραγματοποιούν έρευνες και στις φυλακές των Χανίων, καθώς ανάμεσα σε αυτούς που κατηγορούνται για συμμετοχή στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είναι και έγκλειστοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η εντολή για την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι του αστυνομικού δόθηκε μέσα από τη φυλακή.