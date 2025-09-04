Sold out σε λίγες ώρες η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

Δεν χρειάστηκε παρά ένα λιτό teaser βίντεο, με μόνο την ημερομηνία και τον χώρο, για να προκαλέσει «σεισμό».

Ο ΛΕΞ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μία μεγάλη συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Η ζήτηση ήταν τεράστια. Το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025), μόλις αναρτήθηκε το βίντεο στα social media για την συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές έσπευσαν στην πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων.

Η ουρά αναμονής ξεπέρασε τους 39.000 χρήστες, πολλοί εκ των οποίων περίμεναν έως και οκτώ ώρες χωρίς να προλάβουν θέση. Με χωρητικότητα γύρω στις 30.000, το στάδιο «γέμισε» online πριν καν βραδιάσει.