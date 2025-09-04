Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Η Lady Gaga ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μαϊάμι, λίγα μόλις λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια επικαλέστηκε πρόβλημα με τη φωνή της. Όπως ανέφερε αν αποφάσιζε να ρισκάρει και να εμφανιστεί μπροστά στους θαυμαστές της, θα μπορούσε να προκαλέσει μια μόνιμη ή μακροχρόνια βλάβη στις φωνητικές της χορδές.

Η Lady Gaga ενημέρωσε τους θαυμαστές της με ανάρτησή της στα social media και σημείωσε πως η συμβουλή του γιατρού της ήταν να μην εμφανιστεί στο σόου. Το σκέφτηκε και τελικά αποφάσισε να ακυρώσει τη συναυλία στο Μαϊάμι.

Πιο συγκεκριμένα, η σταρ δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, στο οποίο εξήγησε στο κοινό της πως κατά τη διάρκεια της πρόβας η φωνή της ήταν «υπερβολικά καταπονημένη».

«Γεια σας, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό show στο Μαϊάμι», έγραψε η Lady Gaga και στη συνέχει επεκτάθηκε στα όσα συνέβησαν. «Και ο γιατρός και ο vocal coach μου με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που υπάρχει».

Η ίδια ανέφερε πως αν και ήθελε να είναι «σκληροπυρηνική και να προχωρήσει κανονικά για το κοινό», δεν ήθελε να «ρισκάρει μόνιμη ή μακροχρόνια βλάβη» στις φωνητικές της χορδές.

«Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας και όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ. Φροντίζω πολύ τον εαυτό μου για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό σόου. Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη», κατέληξε στην ανάρτησή της, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές ότι «προσπαθούσε να επαναπρογραμματίσει το σόου το συντομότερο δυνατό».