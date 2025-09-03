Ο Σταμάτης Γονίδης δεν αποχωρεί τελικά από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο

Ο Σταμάτης Γονίδης δε διέλυσε τελικά τη συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο, στο οποίο είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Αυτό σημαίνει ότι ό,τι παρεξήγηση και αν είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στους εμπλεκόμενους έχει λυθεί και τελικά ο Σταμάτης Γονίδης με τον Γιάννη Πλούταρχο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους αυτόν τον χειμώνα στην πίστα.

«Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του εμβληματικού λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη με τον μεγάλο ερωτικό καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω σχήμα θα δημοσιεύονται από την επίσημη σελίδα της επιχείρησης Anodos», αναφέρει η ανακοίνωση του κέντρου.

Η πρεμιέρα του σχήματος Πλούταρχου – Γονίδη θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, όπως είχε ανακοινωθεί μέσω των social media.