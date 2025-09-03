Απέβαλε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα απέβαλε. Τον περασμένο Ιούλιο είχε γίνει γνωστό ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μίλησε για αποβολή της που την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη ευλογία είναι η υγεία.

Στη δημοσίευσή της έγραψε: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο»

