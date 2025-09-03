Φωτεινή Ντεμίρη: Οι δύο απώλειες ανήμερα των γενεθλίων της και η αποκάλυψη για το νέο μέλος της οικογένειάς της

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Πατρινή Φωτεινή Ντεμίρη. Η ηθοποιός πριν από λίγες ώρες και με αφορμή το ευχάριστο γεγονός, θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Στην δημοσίευσή της, η Φωτεινή Ντεμίρη αναφέρθηκε στον τρόπο που είχε κλείσει η περσινή χρονιά για εκείνη, αποκαλύπτοντας πως την ημέρα των γενεθλίων της είχαν πεθάνει η σκυλίτσα της η «Μόλυ», με την οποία συμπορεύτηκαν για 14 χρόνια, καθώς και ένας αγαπημένος της θείος, με τον οποίο όμως είχε χρόνια να βρεθεί, διότι ζούσε στο Λονδίνο.

Παρ’ όλα αυτά, η ηθοποιός φέτος υποδέχεται τον νέο χρόνο πιο ευχάριστα, αφού η οικογένειά της εδώ και 3 μήνες έχει μεγαλώσει κατά ένα μέλος. Η καλλιτέχνις έκανε γνωστό πως υιοθέτησε την «Φόξυ», ένα γλυκύτατο σκυλάκι που πριν ήταν αδέσποτο.

Μάλιστα, η Φωτεινή Ντεμίρη στην ανάρτηση για τα γενέθλιά της, ανέβασε μία φωτογραφία της στην οποία την βλέπουμε μαζί με την σκυλίτσα της.

Στη λεζάντα, η ηθοποιός έχει γράψει: «Πέρσι τέτοια μέρα, στα γενέθλια μου, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου σκυλίτσα Μόλυ! Ήμασταν μαζί 14 χρόνια, χρόνια αγάπης, χρόνια τρυφερότητας και αφοσίωσης! Και είχα ακόμα μια απώλεια, έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα ένας αγαπημένος μου θείος, που όμως είχα χρόνια να τον δω διότι ζούσε στο Λονδίνο κι εγώ ως παιδάκι τον έλεγα: ο θείος ο no, διότι μου έκανε εντύπωση που έλεγε no no no!!!!

Η ζωή κυλάει και έχει τους δικούς της κανόνες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να τους αποδεχτούμε… Φέτος έχω στην αγκαλιά μου την Φόξυ, ένα αδεσποτάκι που υιοθέτησα πριν 3 μήνες και έφερε στη ζωή μου πάλι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Προσπαθώ να την κάνω να αποβάλλει τον τρόμο, που κουβαλάει και νομίζω πως κάτι καταφέρνω… Εύχομαι ο γενέθλιος χρόνος μου, να συνεχίσει έτσι ωραία όπως ξεκινάει! Με υγεία, καινούργιες ωραίες συνεργασίες και την οικογένεια να αυξάνεται όμορφα!!!».