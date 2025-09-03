Μπραντ Πιτ: Αγόρασε έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων για λόγους ασφαλείας

Βρίσκεται στην πολυτελή περιοχή Outpost Estates, όπου ζουν κι άλλες διάσημες προσωπικότητες, σαν τον Ορλάντο Μπλουμ και τον Μπεν Άφλεκ
Μια έπαυλη στο Hollywood Hills στην Καλιφόρνια απέκτησε ο Μπραντ Πιτ, αξίας 12 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την PageSix, η συγκεκριμένη κατοικία διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας, καθώς και μεγάλη ιστορία πίσω της. Το σπίτι έχει έξι υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, πισίνα, τζάκι εξωτερικού χώρου, κινηματογράφο και λαχανόκηπο.
Ο 61χρονος αγόρασε την ιδιοκτησία 8.385 τετραγωνικών ποδιών από τον κιθαρίστα των Killers, Dave Keuning, και τη σύζυγό του Emilie, σύμφωνα με το Wall Street Journal.
Ο μουσικός, ο οποίος είχε αγοράσει το σπίτι το 2021 έναντι περίπου 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδρυτή του Grindr, Joel Simkhai, αρχικά είχε βγάλει την έπαυλη προς πώληση τον Ιούνιο με τιμή λίγο πιο κάτω από 14 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτική θέα από το κέντρο του Λος Άντζελες έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, η ανακαινισμένη έπαυλη χτίστηκε αρχικά το 1989 και βρίσκεται στην πολυτελή περιοχή Outpost Estates, όπου ζουν κι άλλες διάσημες προσωπικότητες, σαν τον Ορλάντο Μπλουμ και τον Μπεν Άφλεκ.
Στην είσοδό της, η νέα κατοικία του Μπραντ Πιτ διαθέτει έναν διπλό χώρο υποδοχής με ξύλινα δοκάρια στην οροφή και αψιδωτές πόρτες. Υπάρχει σαλόνι με γαλλικές πόρτες από ατσάλι, κουζίνα σε στυλ αγροικίας, αρκετά φωτεινά καθιστικά και ένα μινιμαλιστικό γραφείο. Το κύριο υπνοδωμάτιο διαθέτει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με θέα από την πόλη έως τον ωκεανό, ενώ το μπάνιο είναι εξοπλισμένο με μπανιέρα από μαύρο και λευκό μάρμαρο και γυάλινο ντους.
Άνθρωποι από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ σημείωσαν πως ο ηθοποιός επέλεξε το συγκεκριμένο σπίτι λόγω των χαρακτηριστικών ασφαλείας που διαθέτει, μετά τη διάρρηξη της προηγούμενης κατοικίας του αξίας 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο. «Ήθελε ένα μέρος που να παρέχει ένα άρτιο σύστημα ασφαλείας και ιδιωτικότητα, και αυτό το σπίτι τράβηξε την προσοχή του», δήλωσε φίλος του στο Page Six και πρόσθεσε: «Πολύ πριν τη διάρρηξη, η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα».
Η Πάτρα θρηνεί νεκρούς σε τροχαία λόγω παραβάσεων- Τι λέει ο νόμος σε σχέση με τον ΚΟΚ- «Συχνό φαινόμενο οι αναστροφές» λένε οι ταξιτζήδες
Κέρκυρα: Νεκρός 74χρονος κατά τη διάρκεια οργανωμένης κατάδυσης
Κρήτη: Ο Αυστραλός, ο μικρός και οι street dealers- Οι διάλογοι, οι κωδικές ονομασίες και η ιεραρχία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr