Μπραντ Πιτ: Αγόρασε έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων για λόγους ασφαλείας

Μια έπαυλη στο Hollywood Hills στην Καλιφόρνια απέκτησε ο Μπραντ Πιτ, αξίας 12 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την PageSix, η συγκεκριμένη κατοικία διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας, καθώς και μεγάλη ιστορία πίσω της. Το σπίτι έχει έξι υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, πισίνα, τζάκι εξωτερικού χώρου, κινηματογράφο και λαχανόκηπο.

Ο 61χρονος αγόρασε την ιδιοκτησία 8.385 τετραγωνικών ποδιών από τον κιθαρίστα των Killers, Dave Keuning, και τη σύζυγό του Emilie, σύμφωνα με το Wall Street Journal.

Ο μουσικός, ο οποίος είχε αγοράσει το σπίτι το 2021 έναντι περίπου 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδρυτή του Grindr, Joel Simkhai, αρχικά είχε βγάλει την έπαυλη προς πώληση τον Ιούνιο με τιμή λίγο πιο κάτω από 14 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτική θέα από το κέντρο του Λος Άντζελες έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, η ανακαινισμένη έπαυλη χτίστηκε αρχικά το 1989 και βρίσκεται στην πολυτελή περιοχή Outpost Estates, όπου ζουν κι άλλες διάσημες προσωπικότητες, σαν τον Ορλάντο Μπλουμ και τον Μπεν Άφλεκ.