Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Άγιος έρωτας: Από το Γαλαξίδι ξεκινούν τα νέα επεισόδια

Άγιος έρωτας: Από το Γαλαξίδι ξεκινούν τ...

Τα αναπάντητα ερωτήματα του πρώτου κύκλου είναι πολλά

Στο Γαλαξίδι βρίσκονται οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος έρωτας» για τα γυρίσματα του δεύτερου, ακόμη πιο συγκλονιστικού κύκλου.

Η περίφημη ναυτοπολιτεία υποδέχεται και πάλι τους ηθοποιούς για να «ντύσει» με την ομορφιά της την συναρπαστική εξέλιξη της ιστορίας. Στο γραφικό λιμάνι και τα σοκάκια, που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ζωντανεύουν οι ήρωες που λατρέψαμε την προηγούμενη σεζόν.

«Είμαστε ξανά στο αγαπημένο μας Γαλαξίδι που είναι πια ο καμβάς της σειράς και έχει μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξεκινάμε από εδώ γιατί είναι ένα μέρος το οποίο μας δένει και σαν ομάδα και πάντα φεύγουμε πολύ πιο συγκινημένοι ενωμένοι και γεμάτοι. Είμαστε εδώ για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν η οποία θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», θα πει ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τη σειρά, Πιέρρος Ανδρακάκος. 

Τα αναπάντητα ερωτήματα του πρώτου κύκλου είναι πολλά. Ο δεύτερος κύκλος έρχεται καθηλωτικός. Τώρα αρχίζουν όλα!

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικών -Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων

Θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου στην Κόρινθο- Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Κως: Καταδίωξη και σύλληψη 82χρονης γιατί αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Άγιος Έρωτας Γαλαξίδι

Spotlight