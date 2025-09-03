Κως: Καταδίωξη και σύλληψη 82χρονης γιατί αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της

Σκηνές έντασης επικράτησαν στο λιμάνι της Κω το βράδυ της Τρίτης (2/9), όταν στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν στη σύλληψη μίας 82χρονης.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, η ηλικιωμένη 82χρονη γυναίκα αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της στους λιμενικούς. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της και επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Ακολούθησε καταδίωξη της ηλικιωμένης γυναίκας από περιπολικό όχημα του Λιμενικού, το οποίο κατάφερε τελικά να την ακινητοποιήσει. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, καθώς και για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κω.