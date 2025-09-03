Μαφία της Κρήτης- Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: «Προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομά μου»

Σπάει τη σιωπή του ο κληρικός που έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά τπν σάλο από τις αποκαλύψεις για τη δράση της μαφίας στην Κρήτη.

Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, το όνομα του οποίου υπάρχει στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση, άλλοτε ως εκβιαζόμενο από τα μέλη της και άλλοτε ως... προωθούμενο από τους αρχηγούς για Μητροπολίτης, με τη βοήθεια του Πάνου Καμμένου.

Άτομα από το περιβάλλον του απαντούν σε όσους τον εμπλέκουν στη δράση της συμμορίας: "Αντιλαμβάνεται ότι προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομά του. Ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και στη δικαιοσύνη και περιμένει να δει πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται για μια σύγχυση των προσώπων. Η μόνη του σύνδεση με τους ανθρώπους που κατηγορούνται είναι ένας αγιασμός που έκανε ο Αρχιμανδρίτης στον χώρο τους, που στην ουσία έκανε κάτι που ορίζει η θέση του και το λειτούργημά του. Τον Δεκαπενταύγουστο επίσης, ο ένας κατηγορούμενος έκανε μια δωρεά τροφίμων στην ενορία του και ο Αρχιμανδρίτης τον ευχαρίστησε και μάλιστα πήγε σε έναν αγιασμό που ήταν πολλοί κρατικοί λειτουργοί. Όταν είδε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον Αγιασμό, ούτε ψυλλιάστηκε ότι κρύβεται κάτι πίσω από αυτούς ούτε τίποτα".

"Ο Αρχιμανδρίτης είναι στα Χανιά τα τελευταία 2 χρόνια, έλειπε σε άλλη περιοχή της Κρήτης. Δεν συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία ούτε έχει άγχος για να φοβηθεί ότι κάτι θα συμβεί. Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, απλά το όνομα ενός αρχιμανδρίτη πάντα "πουλάει". Έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπό του, προφανώς για να αποπροσανατολίσουν τα πράγματα. Το ότι είπε κατηγορούμενος του κυκλώματος ότι θα μιλήσει με τον κύριο Καμμένο δεν έχει σχέση με τα ποινικά. Ο Αρχιμανδρίτης τότε του είχε απαντήσει: "Εντάξει, εγώ είμαι υποψήφιος για Μητροπολίτης, να είναι ευλογημένο αυτό που θέλεις, σε ευχαριστώ πολύ". Ούτε που το πίστεψε ότι θα ασχολιόταν ο κύριος Καμμένος με την εκλογή ενός Μητροπολίτη. Συγχέεται το πρόσωπό του με όλα αυτά που γίνονται ενώ δεν έχει καμία σχέση", αναφέρει το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη.