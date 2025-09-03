Μαφία της Κρήτης- Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: «Προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομά μου»

«Σκοτεινοί κύκλοι βρήκαν την ευκαιρία να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας» απαντά
Σπάει τη σιωπή του ο κληρικός που έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά τπν σάλο από τις αποκαλύψεις για τη δράση της μαφίας στην Κρήτη.
Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, το όνομα του οποίου υπάρχει στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση, άλλοτε ως εκβιαζόμενο από τα μέλη της και άλλοτε ως... προωθούμενο από τους αρχηγούς για Μητροπολίτης, με τη βοήθεια του Πάνου Καμμένου.
Άτομα από το περιβάλλον του απαντούν σε όσους τον εμπλέκουν στη δράση της συμμορίας: "Αντιλαμβάνεται ότι προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομά του. Ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και στη δικαιοσύνη και περιμένει να δει πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται για μια σύγχυση των προσώπων. Η μόνη του σύνδεση με τους ανθρώπους που κατηγορούνται είναι ένας αγιασμός που έκανε ο Αρχιμανδρίτης στον χώρο τους, που στην ουσία έκανε κάτι που ορίζει η θέση του και το λειτούργημά του. Τον Δεκαπενταύγουστο επίσης, ο ένας κατηγορούμενος έκανε μια δωρεά τροφίμων στην ενορία του και ο Αρχιμανδρίτης τον ευχαρίστησε και μάλιστα πήγε σε έναν αγιασμό που ήταν πολλοί κρατικοί λειτουργοί. Όταν είδε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον Αγιασμό, ούτε ψυλλιάστηκε ότι κρύβεται κάτι πίσω από αυτούς ούτε τίποτα".
"Ο Αρχιμανδρίτης είναι στα Χανιά τα τελευταία 2 χρόνια, έλειπε σε άλλη περιοχή της Κρήτης. Δεν συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία ούτε έχει άγχος για να φοβηθεί ότι κάτι θα συμβεί. Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, απλά το όνομα ενός αρχιμανδρίτη πάντα "πουλάει". Έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπό του, προφανώς για να αποπροσανατολίσουν τα πράγματα. Το ότι είπε κατηγορούμενος του κυκλώματος ότι θα μιλήσει με τον κύριο Καμμένο δεν έχει σχέση με τα ποινικά. Ο Αρχιμανδρίτης τότε του είχε απαντήσει: "Εντάξει, εγώ είμαι υποψήφιος για Μητροπολίτης, να είναι ευλογημένο αυτό που θέλεις, σε ευχαριστώ πολύ". Ούτε που το πίστεψε ότι θα ασχολιόταν ο κύριος Καμμένος με την εκλογή ενός Μητροπολίτη. Συγχέεται το πρόσωπό του με όλα αυτά που γίνονται ενώ δεν έχει καμία σχέση", αναφέρει το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη.
"Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός για την εκλογή μου"
Τη δική του απάντηση μέσω δήλωσης έδωσε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, κάνοντας λόγο για σκοτεινούς κύκλους που προσπαθούν να εμπλέξουν το όνομά του, ενώ υπογραμμίζει πως δεν έταξε σε κανένα πρόσωπο κάποιο αντάλλαγμα.
"Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με έωλο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.
Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.
Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:
1. Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως "αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.
2. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας.
3. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους".
