Πάνος Καμμένος για το κύκλωμα στην Κρήτη: «Δε με αφήνετε να αγιάσω- Σας έχω»

Η ανάρτησή του

Με μια ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης (2/9/25), ο Πάνος Καμμένος σχολιάζει τις αποκαλύψεις για την μαφία της Κρήτης και τον διάλογο που είχε ο ίδιος με έναν από τους φερόμενους ως «αρχηγούς». Στο διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και είδε το φως της δημοσιότητας, ο Πάνος Καμμένος μιλάει με το ένα από τα δύο αδέρφια που είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα της Κρήτης. Ο «αρχηγός» ζητάει στον κ. Καμμένο να τον βοηθήσει να γίνει μητροπολίτης ένας «δικός του άνθρωπος». «Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι… Σας έχω…» γράφει ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του για την υπόθεση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….</p>— Panos Kammenos (@PanosKammenos) <a href="https://twitter.com/PanosKammenos/status/1962944370300072436?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Νωρίτερα, μιλώντας στην Τατιάνα Στεφανίδου, ο Πάνος Καμμένος παραδέχθηκε ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον έναν εκ των δύο αδερφών αλλά όπως τόνισε, δεν έκανε μετά καμία κίνηση για όσα του είχε ζητήσει. Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Πάνος Καμμένος σχολίασε για την υπόθεση ότι «αυτόν, εγώ τον ήξερα από παλιά που ήμουν στη ΝΔ. Με παίρνει και μου λέει για αυτό τον παπά. Ε, εγώ μετά δεν έκανα τίποτα, ούτε τον παπά πήρα…».