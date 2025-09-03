Back to Top
Ο ΛΕΞ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη- Live στο Καυταντζόγλειο στις 18 Οκτωβρίου

Η ανάρτησή του

Το φαινόμενο ΛΕΞ ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, με ένα ακόμη ιστορικό live που μόνο ο ίδιος ξέρει να δίνει! 

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία στο Καυταντζόγλειο Στάδιο με σημερινή (03.09.2025) ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram – το live είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ήδη χιλιάδες περιμένουν στην διαδικτυακή ουρά για το πολυπόθητο εισιτήριο.

Ο ράπερ έκανε γνωστή τη συναυλία με ένα βίντεο που δείχνει το Καυταντζόγλειο Στάδιο και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Αλήτικη Αγάπη» από το τελευταίο του άλμπουμ.

Χιλιάδες θαυμαστές του ΛΕΞ έχουν μπει ήδη στην ουρά στην πλατφόρμα more.com για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο, με την αναμονή να φτάνει ήδη τα 22.000 άτομα ήδη από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης της συναυλίας.

Ο ταλαντούχος ράπερ πρόσφατα δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές διακοπές, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Θεσσαλονίκη σύντομα».

ΠΗΓΗ: newsit.gr

