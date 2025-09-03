Back to Top
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου- Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Νίκος Πορτοκάλογλου από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και σήμερα υποβλήθηκε σε μία επέμβαση ρουτίνας.

Χθές έγινε γνωστή η ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του τραγουδιστή με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο. Αν και αρχικά δεν αποκαλύφθηκε ο λόγος της αναβολής, σε σημερινή ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου νοσηλεύεται έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής «360° Entertainment» στα social media, σημειώθηκε ότι ο καλλιτέχνης προχώρησε σε μία σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

Όπως αναγράφτηκε αναλυτικά: «Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

