Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 4 έως και 10-9-2025

Τέσσερις οι καινούριες ταινίες, το φιλμ "Κλέφτης από σπόντα", το φιλμ τρόμου "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία", "Η Ζωή του Τσακ" και το ανιμέισον φιλμ "Τα Κακά Παιδιά 2"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα 4 έως και 10-9-2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 6 στις 20.00 και στις 22.20 καθημερινά "Κλέφτης από Σπόντα-Caught Stealing" H νέα ταινία του Darren Aronofsky του φιλμ "Η Φάλαινα", με πρωταγωνιστές τον 34χρονο Αμερικανό ηθοποιό Austin Butler ("Έλβις" του Μπαζ Λούρμαν), την Regina King, την Zoë Kravitz και τους Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, Carol Kane καθώς και τον 31χρονο ποπ σταρ Benito A Martínez Ocasio ή Bad Bunny από το Πουέρτο Ρίκο. Το σενάριο της ταινίας είναι βασισμένο στο βιβλίο του Charlie Huston που εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη των '90s. Ο Hank Thompson (Austin Butler) ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι (Zoë Kravitz), είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ σε της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ. Όταν ο punk-rock γείτονάς του Russ (Matt Smith) τού ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Hank βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Όλοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Hank προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το τσαγανό για να μείνει ζωντανός και να μάθει... Σε τελείως διαφορετικό κλίμα από την Οσκαρική "Φάλαινα", ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης Ντάρεν Αρονόφσκι ("Ρέκβιεμ για ένα όνειρο") επιστρέφει με μια γκανγκστερική περιπέτεια που αναδύει εσάνς... Γκάι Ρίτσι, όπως αναφέρει το Αθηνόραμα. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών.

Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά "Η Ζωή του Τσακ-The Life of Chuck" Πρόκειται για το φιλμ που απέσπασε το βραβείο κοινού στο περσινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο. Η "Ζωή του Τσακ" με πρωταγωνιστή τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Χίντλστον, βασίζεται στην ομώνυμη ιστορία του διάσημου συγγραφέα Στίβεν Κινγκ, η οποία, ωστόσο, δεν είναι τρόμου. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος εκτός από αξιόπιστος horror σκηνοθέτης ("The Fall of the House of Usher") είναι & καλός γνώστης του έργου του Στίβεν Κινγκ, έχοντας ήδη μεταφέρει στο σινεμά δύο ακόμα αφηγήματά του ("Δόκτωρ Ύπνος-Doctor Sleep", "Gerald’s Game"). Ο Στίβεν Κινγκ λοιπόν επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ, Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν περιγράφουν, όπως κανείς στην εποχή μας, την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου και την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας. Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία (3) κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη. Διάρκεια: 111 λεπτά. Διανομή: Cinobo. Βαθυστόχαστο και μαγικό. Η καλύτερη Στίβεν Κινγκ ταινία που έγινε ποτέ, έγραψε το Collider. Στη διανομή των ρόλων πλάι στον 44χρονο Tom Hiddleston βρίσκουμε τους Μαρκ Χάμιλ, Τσουιετέλ Ετζιοφόρ, Κάρεν Γκίλαν και Μάθιου Λίλαρντ.

Αίθουσα 2 στις 20.10 και στις 23.00 καθημερινά "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία-The Conjuring: Last Rites" Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τη νέα Αμερικανικής παραγωγής ταινία υπερφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Chaves και σενάριο των Ian Goldberg, Richard Naing και David Leslie Johnson-McGoldrick. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ βγαίνει ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε ξανά τους ηθοποιούς Patrick Wilson και Vera Farmiga. Το πρώτο "The Conjuring - Το Κάλεσμα" είχε βγει το 2013. Αξίζει να σημειωθεί πως το franchise τρόμου "The Conjuring" έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να φτάνουν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αίθουσα 4 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.30 και στις 20.45 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που ήδη "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 178,6 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 20.30 και στις 23.10 καθημερινά "Weapons" To φιλμ τρόμου σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ- Zach Cregger με πρωταγωνιστές τους Josh Brolin, Julia Garner, Toby Huss και την Amy Madigan σε ρόλο έκπληξη, ήδη χαρακτηρίζεται το horror φιλμ της χρονιάς με τις παγκόσμιες εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 236,7 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία που έχει διάρκεια 128 λεπτά (διανομή από την Tanweer) έχει κόψει σε 2 εβδομάδες πάνω από 56.000 εισιτήρια. Γιατί εξαφανίστηκαν όλα τα παιδιά μιας και μόνο τάξης σε σχολείο στο Μέιμπρουκ ακριβώς στις 02.17 ματά τα μεσάνυχτα; Ο Ζακ Κρέγκερ δίνει τις απαντήσεις στην νέα του ταινία.

Αίθουσα 1 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στρουμφάκια: Η Ταινία - Smurfs" Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.



Σκηνοθεσία: Chris Miller Σενάριο: Pam Brady, Peyo Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από την Feelgood. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 73.000 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Πρόκειται για νέο reboot της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες του Peyo. Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ. Διάρκεια: 89 λεπτά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας ανέρχονται σε 110,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch" Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, ήρθε να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων. Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ. Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021). Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος. Η νέα ταινία βγήκε στη χώρα μας σε διανομή Feelgood. Διάρκεια: 108 λεπτά. Οι εισπράξεις παγκοσμίως έχουν πλέον φτάσει το 1 δις, 35 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σάιτ boxofficemojo.com.