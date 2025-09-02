"Η Ζωή Του Τσακ" - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την avant premiere της πιο τρυφερής ταινίας της χρονιάς

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 στα Village Cinemas του The Mall Athens - Η ταινία θα παίζεται από την Πέμπτη 4/9 στις Ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα
Το φιλμ "Η Ζωή Του Τσακ - The Life Of Chuck", η πολυαναμενόμενη νέα ταινία, βασισμένη σε ιστορία του Στίβεν Κινγκ, έκανε avant premiere και στην Ελλάδα, λίγο πριν κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 από το Cinobo και την Faliro House.
Η ταινία σε σκηνοθεσία Μάικ Φλάναγκαν, ακολουθεί την πορεία ζωής του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ, μέσα από τρία κεφάλαια για το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη. Τρυφερή και συναισθηματική, Η Ζωή Του Τσακ, έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές παγκοσμίως, και τώρα έρχεται και στις ελληνικές αίθουσες για να συγκινήσει τους θεατές.
Η avant premiere της ταινίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens στο Μαρούσι. Το Cinobo και η Faliro House υποδέχτηκαν καλλιτέχνες, ηθοποιούς, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, influencers και άλλους φίλους του σινεμά, οι οποίοι απόλαυσαν την ταινία παρέα με signature cocktails από το Jameson. Την πρεμιέρα παρακολουθήσουν οι Δημήτρης Κίτσος, Δημήτρης Τσίκλης, Idra Kayne, Άλκηστις Πουλοπούλου, Μαριλού Παντάκη (Madame Ginger), Άλεξ Κάβδας, Σίσσυ Καλλίνη, Ήρα Κατσούδα, Λιλή Πυράκη, Αγγελίνα Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη.
Φωτογραφίες από την avant premiere, Credits: Θάλεια Γαλανοπούλου.
Αξίζει να τονίσουμε πως "Η Ζωή Του Τσακ" τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Τορόντο 2024.
Ένα αριστούργημα για το νόημα της ζωής - InSession Film
Βαθυστόχαστο και μαγικό. Η καλύτερη Στίβεν Κινγκ ταινία που έγινε ποτέ - Collider
Μια υπέροχη γιορτή των στιγμών που κάνουν τη ζωή να αξίζει - The Wrap
Λίγα Λόγια για την ταινία
Ο Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ, Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House) περιγράφουν, όπως κανείς στην εποχή μας, την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου και την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας. Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη.
Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 4/9 και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.
