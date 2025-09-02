"Η Ζωή Του Τσακ" - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την avant premiere της πιο τρυφερής ταινίας της χρονιάς

Το φιλμ "Η Ζωή Του Τσακ - The Life Of Chuck", η πολυαναμενόμενη νέα ταινία, βασισμένη σε ιστορία του Στίβεν Κινγκ, έκανε avant premiere και στην Ελλάδα, λίγο πριν κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 από το Cinobo και την Faliro House.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Μάικ Φλάναγκαν, ακολουθεί την πορεία ζωής του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ, μέσα από τρία κεφάλαια για το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη. Τρυφερή και συναισθηματική, Η Ζωή Του Τσακ, έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές παγκοσμίως, και τώρα έρχεται και στις ελληνικές αίθουσες για να συγκινήσει τους θεατές.

Η avant premiere της ταινίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens στο Μαρούσι. Το Cinobo και η Faliro House υποδέχτηκαν καλλιτέχνες, ηθοποιούς, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, influencers και άλλους φίλους του σινεμά, οι οποίοι απόλαυσαν την ταινία παρέα με signature cocktails από το Jameson. Την πρεμιέρα παρακολουθήσουν οι Δημήτρης Κίτσος, Δημήτρης Τσίκλης, Idra Kayne, Άλκηστις Πουλοπούλου, Μαριλού Παντάκη (Madame Ginger), Άλεξ Κάβδας, Σίσσυ Καλλίνη, Ήρα Κατσούδα, Λιλή Πυράκη, Αγγελίνα Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη.

Φωτογραφίες από την avant premiere, Credits: Θάλεια Γαλανοπούλου.