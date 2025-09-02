Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο- Οι λεπτομέρειες

Σε λίγες ημέρες αναμένεται εκτός μεγάλου απροόπτου να εκδοθεί η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 43 μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών σε πολιτικά αεροδρόμια ολόκληρης της χώρας.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, για την προκήρυξη αυτή δεν αναμένεται να διεξαχθεί γραπτή εξέταση και οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με βάση τη μοριοδότηση των τυπικών και κοινωνικών προσόντων, όπως προβλέπει το υφιστάμενο πλαίσιο του ΑΣΕΠ.

Τα χαρακτηριστικά της προκήρυξης



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για την προκήρυξη:

Τα προσόντα

Στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος όσοι έχουν τα εξής προσόντα:

Είναι στο ηλικιακό όριο των έως 35 ετών

Έχουν πτυχίο από σχολή που αντιστοιχεί στην ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών

Γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα (επίπεδο C2)

Έχουν πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας

Τα πτυχία

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά για την ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP – Air Traffic Safety Electronics Personnel) είναι τα εξής: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

enikonomia.gr