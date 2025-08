Το αστυνομικό θρίλερ "Κλέφτης από Σπόντα" με τον Όστιν Μπάτλερ στις 4-9 στις Ελληνικές αίθουσες

Η νέα ταινία του 56χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Darren Aronofsky με τίτλο "Κλέφτης από Σπόντα-Caught Stealing" που στις Αμερικάνικες αίθουσες θα κάνει πρεμιέρα στις 29-8 από την Sony Pictures, θα βγει στη χώρα μας λίγο μετά, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 σε διανομή της FEELGOOD.

Ο Hank Thompson (τον υποδύεται ο 33χρονος Καλιφορνέζος ηθοποιός Austin Butler) ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι (την ενσαρκώνει η Zoë Kravitz), είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ σε της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ.

Όταν ο punk-rock γείτονάς του Russ (Matt Smith) τού ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Hank βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Όλοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Hank προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το τσαγανό για να μείνει ζωντανός και να μάθει...

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky.

Ο Αρονόφσκι πρωτοξεχώρισε με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το σουρεαλιστικό, ψυχολογικό θρίλερ "Pi" (1998), που του χάρισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Sundance Film Festival στη Γιούτα. Από τις ταινίες του που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στους σινεφίλ είναι το ψυχολογικό δράμα "Requiem for a Dream" (2000) με την Τζένιφερ Κόνελι ενώ το 2022 σκηνοθέτησε το συγκινητικό φιλμ "The Whale - Η Φάλαινα" που χάρισε το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου στον Brendan Fraser. Για το σκοτεινό δράμα "Black Swan-Μαύρος Κύκνος" με τη Νάταλι Πόρτμαν (2010), ο Αρονόφσκι προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Στη νέα του ταινία "Κλέφτης από Σπόντα" πρωταγωνιστούν εκτός του Austin Butler, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου για το "If Beale Street Could Talk" το 2018, Regina King, η Zoë Kravitz, ο 42χρονος Βρετανός ηθοποιός Matt Smith της σειράς "The Crown", και οι Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, Griffin Dunne, Benito A Martínez Ocasio, Carol Kane.

Ο Austin Butler να θυμίσουμε πως αναδείχθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα, ερμηνεύοντας απολύτως πειστικά τον θρύλο του ροκ εντ ρολ, Elvis Presley στην ταινία του Baz Luhrmann "Elvis" (2022), ρόλος για τον οποίο κέρδισε Golden Globe -Χρυσή Σφαίρα και BAFTA Award, ενώ προτάθηκε και για το βραβείο Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου.

Η ταινία "Κλέφτης από σπόντα" που την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα, είναι βασισμένη στο βιβλίο του Charlie Huston.

Παραγωγοί: Jeremy Dawson, Dylan Golden, Ari Handel, Darren Aronofsky.