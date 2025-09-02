Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 10-9-2025

Ξεκινά να προβάλλεται το παιδικό φιλμ ανιμέισον "Τα Κακά Παιδιά 2" - Έως την Κυριακή στην βραδινή προβολή θα παίζεται το Γαλλοβελγικό φιλμ "Τα Χρώματα του Χρόνου" & έπεται το φιλμ "Δωρεάν Διακοπές"
Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, από την Πέμπτη 4/9 έως και την ερχόμενη Τετάρτη 10/9/2025 έχει ως εξής:
Από την Πέμπτη 4/9 έως και την Κυριακή 7/9 είναι προγραμματισμένες δύο προβολές.
Στην προβολή με ώρα έναρξης 20:15 θα παίζεται η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Τα Κακά Παιδιά 2- The Bad Guys 2» που ήδη προβάλλεται με επιτυχία στο εξωτερικό με τις εισπράξεις να έχουν φτάσει τα σχεδόν 180 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/9/2025
Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans
Σενάριο: Aaron Blabey
Χρονολογία Παραγωγής: 2025
Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ.
Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.
Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Ντανιέλ Μπρουκς, Σαμ Ρόκγουελ, Άντονι Ράμος, Μαρία Μπακάλοβα, κ.α.
Διανομή από την Tanweer.
Στην προβολή με ώρα έναρξης 22:15 θα προβάλλεται από την Πέμπτη 4/9 έως και την Κυριακή 7/9 η ταινία «Τα Χρώματα του Χρόνου-La Venue de l'Avenir», ένα δραματικό φιλμ Γαλλοβελγικής συμπαραγωγής 2025.
Διάρκεια: 124 λεπτά.
Σκηνοθεσία: Σεντρίκ Κλαπίς
Πρωταγωνιστούν οι: Σουζάν Λιντόν, Σεσίλ ντε Φρανς, Ολιβιέ Γκουρμέ.
Τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία.
Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.
Αν και οι ιδέες του ξεχειλώνονται, αυτό το καλόκαρδο, στιλάτο και νοσταλγικό δράμα πετυχαίνει τους ουμανιστικά ρομαντικούς σκοπούς του, αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Αθηνόραμα.
Aπό την Δευτέρα 8/9 έως και την Τετάρτη 10/9/2025 στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο είναι προγραμματισμένες, επίσης δύο προβολές.
Στην προβολή των 20:15 συνεχίζεται η παιδική ταινία ανιμέισον «Τα Κακά Παιδιά 2».
Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans.
Χρονολογία Παραγωγής: 2025
Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ
Από την Universal Pictures.
Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.
Στην προβολή με ώρα έναρξης 22:15 από την Δευτέρα 8 έως και την Τετάρτη 10/9 θα παίζεται η ταινία με τίτλο «Δωρεάν Διακοπές-Le Routard».
Σκηνοθεσία & σενάριο: Φιλίπ Μέχελεν
Πρωταγωνιστούν οι: Ακίμ Ζεμιλί, Κριστιάν Κλαβιέ, Μισέλ Μπλαν, Μανόν Αζέμ, Φρεντ Τεστό, Οντ Γκονί-Γκουμπέρ, Μεντί Σαντούν, Γιουσέφ Χαντζί, Σελίν Γκρουσάρ, Αλίς Ταλιόνι, Φιλίπ Λεφέβρ
Διάρκεια: 85 λεπτά
Χώρα: Γαλλία
Έτος: 2025
Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.
Ο Γιαν δεν μπορεί να κρατήσει ούτε να βρει δουλειά που να του ταιριάζει και ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Όταν ανακαλύπτει ότι ο διάσημος Οδηγός του Ρουτάρ πληρώνει ανθρώπους για να ταξιδεύουν στον κόσμο, βλέπει την τέλεια ευκαιρία για… δωρεάν διακοπές. Με λίγο θράσος και πολλή τύχη, καταφέρνει να προσληφθεί για μια δοκιμαστική αποστολή στο Μαρόκο. Πολύ σύντομα, όμως, συνειδητοποιεί ότι έχει υποτιμήσει εντελώς τη δυσκολία του «καλύτερου επαγγέλματος στον κόσμο».
ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ
Τηλ. 2610994765
www.cinekastro.wordpress.com
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr