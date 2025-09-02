Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 10-9-2025

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, από την Πέμπτη 4/9 έως και την ερχόμενη Τετάρτη 10/9/2025 έχει ως εξής:

Από την Πέμπτη 4/9 έως και την Κυριακή 7/9 είναι προγραμματισμένες δύο προβολές.

Στην προβολή με ώρα έναρξης 20:15 θα παίζεται η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Τα Κακά Παιδιά 2- The Bad Guys 2» που ήδη προβάλλεται με επιτυχία στο εξωτερικό με τις εισπράξεις να έχουν φτάσει τα σχεδόν 180 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/9/2025

Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans

Σενάριο: Aaron Blabey

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ.

Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Ντανιέλ Μπρουκς, Σαμ Ρόκγουελ, Άντονι Ράμος, Μαρία Μπακάλοβα, κ.α.

Διανομή από την Tanweer.

Στην προβολή με ώρα έναρξης 22:15 θα προβάλλεται από την Πέμπτη 4/9 έως και την Κυριακή 7/9 η ταινία «Τα Χρώματα του Χρόνου-La Venue de l'Avenir», ένα δραματικό φιλμ Γαλλοβελγικής συμπαραγωγής 2025.

Διάρκεια: 124 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Σεντρίκ Κλαπίς

Πρωταγωνιστούν οι: Σουζάν Λιντόν, Σεσίλ ντε Φρανς, Ολιβιέ Γκουρμέ.

Τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Αν και οι ιδέες του ξεχειλώνονται, αυτό το καλόκαρδο, στιλάτο και νοσταλγικό δράμα πετυχαίνει τους ουμανιστικά ρομαντικούς σκοπούς του, αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Αθηνόραμα.