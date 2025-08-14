Στις 21-8 στις Ελληνικές αίθουσες από την Σπέντζος το Γαλλικό φιλμ "Τα Χρώματα του Χρόνου"

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 κυκλοφορεί στις Ελληνικές αίθουσες από την Σπέντζος Φιλμ η Γαλλικής παραγωγής ταινία "Τα Χρώματα του Χρόνου - La Venue del'Avenir", σε σκηνοθεσία του Cédric Klapisch, με τους Suzanne Lindon, Julia Piaton, Cécile de France, Vassili Schneider, Paul Kircher & Vincent Macaigne. Πρόκειται για μια τρυφερή και συγκινητική αναδρομή στην ταυτότητα, την οικογένεια και την ιστορία που κρύβουμε μέσα μας.

Σύμφωνα με το σενάριο, το 1895, η πρόγονος των τεσσάρων μακρινών συγγενών, η Αντέλ, τότε 21 ετών, εγκαταλείπει την πόλη της για να αναζητήσει τη μητέρα της στο Παρίσι. Εκεί ανακαλύπτει μια πόλη στα πρόθυρα της νεωτερικότητας, γεμάτη πρωτοποριακή δημιουργικότητα — με την άνοδο της φωτογραφίας και τη γέννηση της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής.

Καθώς οι απόγονοί της ακολουθούν τα βήματά της, ξετυλίγουν το εκπληκτικό παρελθόν της Αντέλ. Τα δύο χρονοδιαγράμματα του 1895 και του 2024 αλληλοσυνδέονται και συγκρούονται, αντιπαραβάλλοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις των ξαδέρφων με τη ζωή στο Παρίσι του 19ου αιώνα, και αλλάζοντας για πάντα το μέλλον όλων.

*Να προσθέσουμε πως από την Σπέντζος Φιλμ θα βγει στις 28-8 η ταινία "Afterburn-Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου", μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία J. J. Perry, σενάριο των Matt Johnson και Nimród Antal και με πρωταγωνιστές τον Dave Bautista, τον Samuel L. Jackson και τους Olga Kurylenko, Kristofer Hivju.

Η συγκεκριμένη ταινία με μπάτζετ 56 εκατ. δολάρια βγαίνει στις ΗΠΑ στις 22-8-2025.

Δέκα χρόνια αφότου μια ηλιακή έκλαμψη εξαφάνισε την τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, ο πρώην στρατιώτης Jake (τον υποδύεται ο 56χρονος Dave Bautista, ο Drax στις ταινίες της Μάρβελ) περιπλανιέται σε έναν επικίνδυνο νέο κόσμο και εργάζεται ως κυνηγός θησαυρών όταν αναλαμβάνει να βρει την κάποτε γνωστή Μόνα Λίζα, για έναν ισχυρό πελάτη.

Ο Jake αναλαμβάνει απρόθυμα τη δουλειά και συνεργάζεται με την Ντρέα, μια μαχήτρια με τελείως διαφορετική ατζέντα.

Και αυτό το φιλμ πιθανότατα θα έρθει για προβολή στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ