Στις 28 Αυγούστου καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες η μαύρη κωμωδία "Ρόουζ εναντίον Ρόουζ"

Η μαύρη, σατιρική κωμωδία "The Roses-Ρόουζ εναντίον Ρόουζ" που βγαίνει από την Searchlight Pictures στις 29 Αυγούστου 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα κάνει πρεμιέρα μία μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 28-8 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood.

Έχουμε ξαναγράψει για την συγκεκριμένη ταινία που την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα. Είναι ριμέικ και μια νέα προσέγγιση της κλασικής ταινίας του 1989, του Ντάνι Ντε Βίτο "Ο Πόλεμος των Ρόουζ", βασισμένη στο μυθιστόρημα του Warren Adler. Στην ταινία του '89 που είχε γνωρίσει επιτυχία πρωταγωνιστούσαν η Κάθλιν Τέρνερ, από τα μεγάλα ονόματα των 80ς και ο Μάικλ Ντάγκλας.

Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Ivy (η τιμημένη με Όσκαρ, Olivia Colman) και Theo (ο Benedict Cumberbatch): επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει – καθώς η καριέρα του Theo καταρρέει ενώ οι φιλοδοξίες της Ivy απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει.

Εκτός των Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, παίζουν και οι Andy Samberg και Kate McKinnon.

Παίζουν και οι ηθοποιοί Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο 68χρονος Αμερικανός δημιουργός Jay Roach που μας έχει χαρίσει τις ταινίες του Austin Powers, το "Meet the Parents" με τον Μπεν Στίλερ, και τα "Dinner for Schmucks", "The Campaign", "Trumbo" και "Bombshell".

Όσο για το σενάριο υπογράφεται από τον 57χρονο Αυστραλό Tony McNamara, ο οποίος προτάθηκε για Όσκαρ για τα σενάρια 2 ταινιών του Γιώργου Λάνθιμου, για το "The Favourite-Η Ευνοούμενη" (2018) και για το "Poor Things" (2023).

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ