Πάτρα: Χριστουγεννιάτικη εκπαιδευτική δράση με την Louise Turley στο Πολύεδρο

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά με καλεσμένη την αγγλίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εικονογράφο Louise Turley, θα πραγματοποιηθεί στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, το γιορτινό Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, πριν τα Χριστούγεννα από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι.

Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και γράφουμε ευχές στα αγγλικά και στα ελληνικά, παρέα με τους ήρωες των βιβλίων της! Επίσης θα παίξουμε το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι Bingo!

Σας πειριμένουμε για ξέγνοιαστες και γιορτινές στιγμές, αναφέρει η πρόσκληση του Πολύεδρου!