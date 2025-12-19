Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Χριστουγεννιάτικη εκπαιδευτική δράση με την Louise Turley στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά με καλεσμένη την αγγλίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εικονογράφο Louise Turley, θα πραγματοποιηθεί στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, το γιορτινό Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, πριν τα Χριστούγεννα από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι.

Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και γράφουμε ευχές στα αγγλικά και στα ελληνικά, παρέα με τους ήρωες των βιβλίων της! Επίσης θα παίξουμε το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι Bingo!

Σας πειριμένουμε για ξέγνοιαστες και γιορτινές στιγμές, αναφέρει η πρόσκληση του Πολύεδρου!

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολύεδρο Εκπαιδευτική Δράση Για Παιδιά Αγγλίδα Συγγραφέας Εικονογράφος Louise Turley

