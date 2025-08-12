Πρωτιά για το νέο φιλμ τρόμου "Weapons" στο Αμερικάνικο box office

Το πολυαναμενόμενο θρίλερ τρόμου με τίτλο "Weapons" σε σκηνοθεσία του 44χρονου Αμερικανού δημιουργού Ζακ Κρέγκερ της ταινίας «Barbarian», μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται με επιτυχία στις ΗΠΑ ενώ στις Ελληνικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί να βγει την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 σε διανομή της Tanweer. Το φιλμ το περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Όπως είδαμε στο boxofficemojo.com, το "Weapons" της Warner Bros πήρε την πρωτιά στο Αμερικάνικο box office το τριήμερο 8-10/8/2025 με εισπράξεις 43,5 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 28,3 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με το σενάριο, όταν όλα τα παιδιά μιας τάξης, εκτός από ένα, εξαφανίζονται μυστηριωδώς την ίδια νύχτα και την ίδια ακριβώς ώρα, μια κοινότητα αναρωτιέται ποιος ή τι κρύβεται πίσω από την εξαφάνισή τους.

Ο Zach Cregger υπογράφει εκτός από τη σκηνοθεσία και το σενάριο ενώ είναι και εκ των παραγωγών.



Παίζει η Julia Garner που καθιερώθηκε με το ρόλο της Ruth Langmore στη δραματική σειρά του Netflix "Ozark" (2017–2022), ρόλος που της χάρισε και 3 βραβεία Έμμυ.

Συμπρωταγωνιστούν ο 57χρονος Josh Brolin, και οι June Diane Raphael, Τζάστιν Λονγκ, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, η Amy Madigan, κ.α.

Να θυμίσουμε πως η προηγούμενη ταινία του ταλαντούχου Zach Cregger, το φιλμ τρόμου "Barbarian" με πρωταγωνιστές τους Georgina Campbell, Bill Skarsgård και Justin Long είχε προβληθεί το φθινόπωρο του 2022 και είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 45 εκατ. δολαρίων.