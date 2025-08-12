Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο γνωστός κατασκευαστής Γεώργιος Μίντζας

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση ότι πέθανε ο Γεώργιος Μίντζας σε ηλικία 80 ετών.

Ο εκλιπών ήταν γνωστός και καταξιωμένος Κατασκευαστής συνεργαζόμενος με τον Ιωάννη Φωτακόπουλο.

Ο Γεώργιος Μίντζας είχε γεννηθεί στο Σούλι Πατρών το 1945. Μετανάστευσε στο Sydney -Σίδνει της Αυστραλίας το 1964 έως το 1981 οπότε και επαναπατρίστηκε με την οικογένεια του.

Όπως προείπαμε, στο επάγγελμα ήταν Κατασκευαστής μαζί με τον Ιωάννη Φωτακόπουλο & ανέγειραν πολλά κτίρια στην πόλη της Πάτρας.

Ο Γεώργιος Μίντζας ήταν παντρεμένος με την Αλίκη Μίντζα και απέκτησε 2 παιδιά την Δήμητρα και τον Ανδρέα Μίντζα, ο οποίος είναι Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

Γαμπρός του είναι ο Αριστοτέλης και νύφη του η Άννα.