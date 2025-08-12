Φλέγεται ο τόπος γύρω από την Πυροσβεστική στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών- Απίστευτες εικόνες- ΒΙΝΤΕΟ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά
Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025).
Το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν συνολικά 17 οικισμοί.
Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ήδη ένας τραυματίας ενώ από την πυρκαγιά φαίνεται πως τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες.
Οι φλόγες καίνε δίπλα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό στην ΒΙΠΕ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr