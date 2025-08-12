Αχαϊα ΤΩΡΑ: Φωτιά στον Ερύμανθο - Εκκενώνονται χωριά - Πυκνοί καπνοί σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Ερυμάνθου ανάμεσα στα χωριά Ίσωμα και Βασιλικό.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της Δυτικής Αχαΐας και είναι ορατοί ακόμη και από την Πάτρα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατευθύνονται στο σημείο, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο της έχει κατακλυστεί από κλήσεις κατοίκων των γύρω χωριών.

Δυνάμεις της Αστυνομίας από την Δυτική Αχαΐα βρίσκονται στο σημείο για να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι φλόγες και οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα στις περιοχές κοντά στην Περιστέρα και το Χαϊκάλι.

Επί τόπου σπεύδουν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.