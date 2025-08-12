Back to Top
Αχαϊα ΤΩΡΑ: Φωτιά στον Ερύμανθο - Εκκενώνονται χωριά - Πυκνοί καπνοί σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτογραφία: Εποχικοί Πυροσβέστες Αχαΐας

Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος, και Θεριανό

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Ερυμάνθου ανάμεσα στα χωριά Ίσωμα και Βασιλικό.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της Δυτικής Αχαΐας και είναι ορατοί ακόμη και από την Πάτρα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατευθύνονται στο σημείο, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο της έχει κατακλυστεί από κλήσεις κατοίκων των γύρω χωριών.

Δυνάμεις της Αστυνομίας από την Δυτική Αχαΐα βρίσκονται στο σημείο για να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι φλόγες και οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα στις περιοχές κοντά στην Περιστέρα και το Χαϊκάλι.

Επί τόπου σπεύδουν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

*Βίντεο : Απόστολος Γαλάνης

Πριν από λιγο οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ενημερώθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν προς την Πάτρα

βίντεο από τη σελίδα: ΧΑΙΚΑΛΙ Ενα χωριό με τη δική του ιστορία

